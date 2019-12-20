影／先睹為快！彰化月影燈季冬至登場 八卦山亮起來

為了彌補放棄舉辦明年台灣燈會的遺憾，彰化縣政府從12月22日冬至起，舉辦為期50天的彰化燈會「彰化月影燈季」，從八卦山大佛前廣場綿延到天空步道的燈區，長達2公里，LED光廊及燈飾目前已大致施設完成，讓彰化八卦山亮起來，很多民眾先睹為快，早已攜家帶眷，飽覽絢麗繽紛的夜色風光。

逐漸沒落的彰化八卦山風景區，在天空步道完成後，帶動遊客人潮，但新鮮感過了以後，人潮再流失，直到彰化市公所在今年七夕情人節舉辦「卦山夕照~幸福鵲橋」活動，在將一公里長的八卦山天空步道，結合燈光創作藝術元素，妝點有如一條美麗的「光雕銀河」，讓人驚豔不已，人潮再現，如今彰化縣政府接力，舉辦這場時間更久、燈區更長的「彰化月影燈季」，希望能重振八卦山風光。

「彰化月影燈季」從12月22日冬至下午5時到6時在彰化縣八卦山大佛前廣場開燈，每天下午6時到10時開燈，持續展出至明年2月9日元宵節隔日，為期50天，由於跨越冬至、耶誕節、元旦跨年及春節假期到元宵節，涵括西洋及中國傳統節慶，縣府預期可吸引各地遊客前來，打造八卦山迷人的夜經濟。

縣府城觀處表示，「2020彰化月影燈季」以「祈願冒險」為主軸，全長超過2公里的燈區，從八卦山牌樓點亮至整條天空步道，在50萬顆LED燈泡照耀下，整個八卦山，宛若一座巨型遊樂園。選在冬至開燈，帶有傳統「祈福、還願」之意，將燈區分為五大故事主題：「星月逐跡」、「祈福仙境」、「祥瑞天宮」、「許願光廊」、「花火天際」，邀請旅人化身為故事主角，展開為期長達50天的舊年還願、新年祈福之旅。

冬至開燈之前，當天下午3點30分起，在八卦山大佛前廣場還有免費搓湯圓、吃湯圓的享食活動，現場除了500份免費湯圓，打卡還將贈送限量神祕浪漫小禮。