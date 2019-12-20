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家扶天使樹募得550份禮物 寒冬送暖物資卻差40萬元

2019-12-20 07:38聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

寒冬募款兩樣情，南台中家扶中心與台中金典酒店「天使樹」活動持續20年，今年透過善心人士完成550份弱勢家庭小朋友耶誕禮物的願望；不過，他們另外還要募款100萬元給扶助家庭，提供每戶一個「暖心福袋」有電鍋或電磁爐及家庭物資，至今還有40萬元缺口。

南台中家扶中心表示，「天使樹」持續20年很不容易，往年都募集1500份弱勢家庭小朋友的禮物，今年僅550份，主要是給離島、南投偏鄉的弱勢孩子。

「天使樹沒有縮水！」南台中家扶表示，都市資源比較豐沛，企業得知天使樹行之有年，已先認領台中市小朋友的願望，因此「天使樹心願」今年集中幫偏鄉孩子圓夢，一個月時間心願卡掛在金典酒店的天使樹，由民眾或企業認捐。

同樣是募集物資就呈現兩樣情。南台中家扶說，一般民眾比較主動想完成「小朋友的願望」，加上耶誕節每年只有一次，不想讓孩子失望，認購意願比較踴躍。

南台中家扶的「暖心福袋」是900戶扶助家庭，已募集1個多月、目標100萬元，每個福袋價值1200元電鍋、電磁爐（二擇一）及民生物資，目前仍缺40萬元。

此外華山基金會長年關懷獨居長輩，昨天「陪伴孤老聖誕樂」由公勝保險經紀人總監鄭雅馨和員工與點心烘焙坊合作，陪伴獨居長輩提前慶祝聖誕節。

許多長輩第一次親手作餅乾，爺爺們頭一次穿圍裙、玩麵團。72歲張爺爺未婚，長年獨居台中西區，內心寂寞鮮少與人互動，106年華山展開服務後，他開始走出家門，願意參與團體活動，這幾年認識許多新朋友。

昨天活動上，獨居爺爺、奶奶合力手工製作聖誕手工餅乾、妝點聖誕樹、歡唱聖誕歌謠，場面溫馨熱鬧，「聖誕節好像是小朋友的活動，老了還能感受團聚氣氛，很有人情味」。

華山基金會每年春節前會募集年菜，目前大台中服務近2300名長輩，愛心年菜每份700元，預計1月14日開始發送，目前達標 3.5成，民眾若願意響應愛心，專線（04）24734843 年菜小組。

華山基金會聖誕節「陪伴孤老聖誕樂」，在聖誕節前夕陪伴獨居、弱勢長輩作點心、烘焙，...
華山基金會聖誕節「陪伴孤老聖誕樂」，在聖誕節前夕陪伴獨居、弱勢長輩作點心、烘焙，讓他們獲得陪伴也感受佳節溫馨。記者喻文玟／攝影
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南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢...
南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢孩子圓夢。記者喻文玟／攝影
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南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢...
南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢孩子圓夢。記者喻文玟／攝影
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南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢...
南台中家扶中心第20屆金典天使樹，募集偏鄉、離島550份聖誕禮物，善心人士幫弱勢孩子圓夢。記者喻文玟／攝影
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華山基金會聖誕節「陪伴孤老聖誕樂」，在聖誕節前夕陪伴獨居、弱勢長輩作點心、烘焙，...
華山基金會聖誕節「陪伴孤老聖誕樂」，在聖誕節前夕陪伴獨居、弱勢長輩作點心、烘焙，讓他們獲得陪伴也感受佳節溫馨。記者喻文玟／攝影
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