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二林鎮「農民直銷站」吃得安心 小農自行定價可溯源

2019-12-20 07:25聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化二林鎮農會在農會據點成立「二林農民直銷站」，27名合作農民定期提供農產品，可自行上架並自己決定售價，避免遭盤商中間剝削，販售的利潤更多能回到農民身上，此外直銷站的農產品都可溯源，消費者可以知道產品是誰種出來的，吃得更安心。

「二林農民直銷站」昨開幕，販售的農產品多元，包括紅龍果、高麗菜、蘿蔔、菇類等蔬果，也有手工日晒蕎麥麵、紅薏仁日式黑糖奶茶等農會加工新品，每樣蔬果包裝袋上都有種植農民的名字與QR Code，消費者可掌握自己吃的東西從哪裡來，有民眾說，價格與市價差不多，加上品質好，接受度高。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，二林全鎮有7成以上居民，經濟收入來源以農業生產為主，為讓轄內產銷班、個體小農能夠將用心培育的食材，成立直銷站平台，消費者可買到農民用心耕作的自家果菜。

目前與農會合作的農民都在「農產品追本溯源系統」上登載，農民所在位置所種的農產品都有紀錄，二林農會指出，將持續輔導老農也加入溯源行列，為避免蔬果盛產期直銷站的同樣產品量太多，會提前規畫請農民分散供貨。

彰化縣長王惠美昨也走訪直銷站，她說，直銷站可讓在地食材在地用，減少碳足跡，消費者也能透過QR Code看到生產者的相關產銷資訊，縮短消費者與農民距離，鄉親吃得健康、安全，加上每個小農都有他們的故事，透過平台能讓產銷班及小農被看見，有助增加收入。

二林鎮農會成立「農民直銷站」，彰化縣長王惠美看價格直呼划算。記者林敬家／攝影
二林鎮農會成立「農民直銷站」，彰化縣長王惠美看價格直呼划算。記者林敬家／攝影
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二林鎮農會成立「農民直銷站」，農民可自訂價格銷售蔬果，避免遭盤商中間剝削。記者林...
二林鎮農會成立「農民直銷站」，農民可自訂價格銷售蔬果，避免遭盤商中間剝削。記者林敬家／攝影
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二林鎮農會成立「農民直銷站」，昨天開幕，農民可自訂價格銷售蔬果，避免遭盤商中間剝...
二林鎮農會成立「農民直銷站」，昨天開幕，農民可自訂價格銷售蔬果，避免遭盤商中間剝削。記者林敬家／攝影
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