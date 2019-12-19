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中部電眼執法 亂丟垃圾、空汙減少

2019-12-19 23:46聯合報 記者余采瀅江良誠林宛諭／連線報導

台中市花45萬元，在10區常亂丟垃圾的熱點，加裝31台監視器，「電眼」取代「人眼...
台中市花45萬元，在10區常亂丟垃圾的熱點，加裝31台監視器，「電眼」取代「人眼」發威，取締件數明顯降低，成效良好。圖／沙鹿清潔隊提供
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取締亂丟廢棄物愈來愈不容易，台中市花45萬元在10個行政區常被亂丟垃圾的熱點，加裝31台監視器，「電眼」取代「人眼」發威，取締件數明顯減少，成效良好；彰化縣針對容易遭棄置垃圾及露天燃燒熱點，共架設13處路口監視器；南投縣則使用空拍機結合紅外線熱顯像儀，偵測工廠違法排放廢氣，彌補稽查人力不足。

常有民眾趕不上收垃圾時段，乾脆亂丟在垃圾車定點區，或是在偏僻路段亂丟垃圾，造成環境髒亂。過去多靠稽查員巡邏站崗取締，為減輕人力負擔，台中市府環保局陸續在10區裝設31台監視器，豐原區10台最多，太平區裝設6台。

環保局統計，106年總取締件數高達1009件，107年一整年降至776件，今年迄今共開罰536件，「電眼」確實發揮成效。

太平清潔隊今年3月在3處亂丟垃圾熱點加裝6台監視器，截至今年10月底共開罰111件，原本每月開罰30多件，現在降到個位數。沙鹿也有2處裝監視器，以前沒裝監視器前常被丟了10多包垃圾，現在沒人敢丟。

太平清潔隊班長表示，民眾多數不敢白天亂丟垃圾，以晚間和深夜居多，過去沒裝監視器，每個髒亂點必須派員分兩班站崗埋伏，每班須2人，人力吃緊，「裝了監視器後幫助很大，人力約可少8成。」

彰化縣在容易遭棄置垃圾及露天燃燒熱點，共架設13處路口監視器，且架設地點會經常變換。環保局長江培根表示，今年共破獲15件違法環保案件，移送5件，共裁罰1萬2000元。

為取締不肖業者利用夜間偷排廢氣，南投縣以空拍機結合紅外線熱顯像儀，偵測工廠是否違法排放廢氣，不但彌補傳統稽查人力不足問題，就算黑夜也能清楚顯示工廠空汙，讓空汙烏賊無所遁形。環保局去年成功取締9件，今年稽查尚未發現偷排。

空拍機台中市廢棄物垃圾車

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