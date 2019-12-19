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學長姊大力資助 美籍外師進駐芳苑國中鄰近小學也受惠

2019-12-19 19:22聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化西南角鄉鎮資源有限，學生英文學習程度落差大，芳苑國中在校友促成下，連續兩年申請美籍英語教學助理計畫(ETA Program)，在地企業與學長姐集結力量贊助一年約180萬元經費，可讓2名外師到校教學，芳苑國中也與在地小學組成聯盟，將資源分享給鄰近4所小學，有助提升偏遠學校學生的英語學習。

芳苑國中今天與芳苑國小、後寮國小、路上國小與育華國小今天舉行「英啼樂語」英語和音樂的成果發表會，學生展現近期學習英語的成果，富味鄉董事長陳文南也是芳苑國中第二屆畢業校友，今天出席欣賞學生演出。

芳中畢業已經50年的校友洪淑娟在上海經營汽車零件生意，卻相當關心母校學子教育，促成學校申請ETA計畫，陳文南也說，自己因學好了英文才能從事國際貿易，將企業帶向國際，家鄉學習資源受限，希望學弟妹能也有機會擁有更多元的資源學好英文，未來能有更多發展。

彰化縣目前有11所中小學申請ETA外師計畫，每校都分派1名外籍老師配合本籍老師進行年度的教學，大部分學校都是縣府經費補助。

芳苑國中校長黃天助說，在地企業對學校長期關心，加上芳苑初中第六屆、芳苑國中第二屆校友的支持，得以讓學校有加倍的外籍師資，擁有更多的英語資源，為讓在地國小學生銜接國中英語學習順利，與鄰近4所小學結盟，國小高年級學生每周會到校上課，提升學生對英語的興趣，也讓程度好的學生進步更明顯。

ETA計畫分派美籍外籍師資Amanda（左） 與Greg（左二）到芳苑國中協同教...
ETA計畫分派美籍外籍師資Amanda（左） 與Greg（左二）到芳苑國中協同教學，校友富味鄉董事長陳文南（右）支持，今天也出席學生成果發表會。記者林敬家／攝影
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芳苑國中今天舉辦「英啼樂語」英語和音樂的成果發表會。記者林敬家／攝影
芳苑國中今天舉辦「英啼樂語」英語和音樂的成果發表會。記者林敬家／攝影
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芳苑國中今天舉辦「英啼樂語」英語和音樂的成果發表會，學生展現近期英語學習成果。圖...
芳苑國中今天舉辦「英啼樂語」英語和音樂的成果發表會，學生展現近期英語學習成果。圖／芳苑國中提供
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