霧峰林家私塾蓉鏡齋 九二一災後今重建完成

台中市霧峰林家古宅之一的私塾蓉鏡齋在九二一震災中損毀，多年後在明台高中董事長林芳媖等林家頂厝後代子孫努力，以及文化部補助49%經費下，今修復竣工，並舉辦揭牌儀式。林芳媖說，從此霧峰多了一個書院，未來將開放供社會公益使用。

立法院前院長王金平和立委顏寬恒、黃國書、文化部次長蕭宗煌、台中市副市長令狐榮達、台中一中校長陳木柱和許多地方人士上午均前往參加揭牌儀式。

據指出，清道光年間霧峰林家分為頂厝與下厝兩系，頂厝先人林奠國1838年在蓉鏡齋現址建造起居所，當年還是土埆磚造的草屋，但可說是頂厝的「起家厝」後再由其子林文欽在整建為紅屋瓦的土埆磚造三合院。

林文欽並將此故居改做為教育林家子弟的私家書院，當時俗稱「新學堂」後來取唐代小說「酉陽雜俎」中「芙蓉鏡下及弟」典故，而為書院命名為蓉鏡齋。

蓉鏡齋採傳統二進書院格局，前庭如孔廟形制掘有半月池，中央為講堂，當年並曾聘請滿學大師何趨庭、白煥圃等名師授課，林文欽也在1893年高中舉人。

林文欽之子林獻堂自幼即與堂兄弟親族在此上課，奠定國學基礎，直到日據時代蓉鏡齋仍與櫟社、台灣文化協會、一新義塾配合，持續教授漢文和詩學，成為中部重要的漢學教育中心。