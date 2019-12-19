溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

紫衣天使找到了！上個月23日溪頭發生50歲李姓男子突然昏迷，失去呼吸、心跳，一名路過女遊客立刻為他CPR救回一命，她熱心救人畫面被貼在臉書，許多網友稱讚稱這名身穿紫色上衣的女遊客是救命的「紫衣天使」，獲救的李姓男子透過童綜合醫院吳肇鑫副院長提供影片找到救命恩人，原來她是南投醫院吳姓護理師。

在尋人影片出現後，就有眼尖的親友發現紫衣天使跟吳護理師相像，但她為善不欲人知，一直不願透露，直到今天她才說出經過。當天她與丈夫至溪頭登山，看到民眾圍觀得知有人突然昏迷，她直覺情況危急，趕緊為李姓男子實施心肺復甦術急救，並請周邊的人準備AED，當救護車趕到時，李姓男子已恢復心跳與呼吸。

當時李姓男子的妻子抓著吳護理師的手想留下聯絡方式日後表達感謝，但吳護理師婉拒了，謙虛的說救人是醫療人員的本分與職責，今日得知患者已康復出院，也祝福他能夠平安健康。