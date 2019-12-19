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溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52聯合報 記者江良誠／南投即時報導

紫衣天使找到了！上個月23日溪頭發生50歲李姓男子突然昏迷，失去呼吸、心跳，一名路過女遊客立刻為他CPR救回一命，她熱心救人畫面被貼在臉書，許多網友稱讚稱這名身穿紫色上衣的女遊客是救命的「紫衣天使」，獲救的李姓男子透過童綜合醫院吳肇鑫副院長提供影片找到救命恩人，原來她是南投醫院吳姓護理師

在尋人影片出現後，就有眼尖的親友發現紫衣天使跟吳護理師相像，但她為善不欲人知，一直不願透露，直到今天她才說出經過。當天她與丈夫至溪頭登山，看到民眾圍觀得知有人突然昏迷，她直覺情況危急，趕緊為李姓男子實施心肺復甦術急救，並請周邊的人準備AED，當救護車趕到時，李姓男子已恢復心跳與呼吸。

當時李姓男子的妻子抓著吳護理師的手想留下聯絡方式日後表達感謝，但吳護理師婉拒了，謙虛的說救人是醫療人員的本分與職責，今日得知患者已康復出院，也祝福他能夠平安健康。

南投醫院副院長洪世昌說，當病人突發性心臟驟停，即時急救、救護人員執行EMS救護系統，緊接著後續接手醫院的救護，每個環節都相當重要，才能順利救回寶貴性命。他也要求南投醫院所有同仁都參與急救相關教育訓練，將急救技巧應用在生活上，搶救寶貴生命。

南投醫院吳姓護理師上月在溪頭搶救突然昏倒失去呼吸心跳的李姓遊客，救人畫面被貼上臉...
南投醫院吳姓護理師上月在溪頭搶救突然昏倒失去呼吸心跳的李姓遊客，救人畫面被貼上臉書被稱為「紫衣天使」。圖／南投醫院提供
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吳姓護理師在溪頭救人一命，她為善不欲人知低調不露面。圖／南投醫院提供
吳姓護理師在溪頭救人一命，她為善不欲人知低調不露面。圖／南投醫院提供
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南投醫院為員工進行急救訓練，希望能搶救更多寶貴生命。圖／南投醫院
南投醫院為員工進行急救訓練，希望能搶救更多寶貴生命。圖／南投醫院
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護理師溪頭患者

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