穿山甲也有逃生梯 暨南大學出招護校園生態

國立暨南國際大學為降低穿山甲路殺、犬殺等情形，近期沿機車道路緣加裝「穿山甲階梯」，並張貼穿山甲貼紙。圖／暨大提供 分享 facebook

國立暨南國際大學因位居南投縣埔里淺山地區，校園生態豐富，甚至常見穿山甲拜訪，而為降低路殺、犬殺等情形，校方近期沿機車道路緣加裝具反光效果的「穿山甲階梯」，盼改善其因路緣過高影響逃生的窘境，同時提高夜間用路人安全。

暨大指出，校內環境環境宜人，且為綠色校園空間提供野生動物棲息的絕佳場所，近年更屢次觀察到被列入瀕危物種的穿山甲出沒，甚至偶有犬殺、路殺等狀況，經調查發現，其棲地範圍與師生活動範圍重疊，尤以校內機車專用道最容易看到。

而進入冬季前夕，正值穿山甲繁殖季，以及幼獸脫離母獸獨立生活期，牠們在山麓區出沒頻率將提高，相對遭遇人為獵捕、被車撞傷、撞死或是被狗追咬等狀況也恐增加，考量穿山甲救送後易因不適應人工照養環境致死，因此研議提前預防。

校方表示，穿山甲戰鬥力極低，在野外遇險除捲縮成一團，通常還會爬到樹上避難，或搖晃著身驅快步離開，但校內機車道路緣石過高，牠無法攀爬，受機車騎士壓迫或被野狗追時無法往兩旁樹林逃跑，而機車行進時若碾到牠則可能會摔車。

經收集學者專家意見並現場模擬，在不影響現有路線下，設計出穿山甲適用的逃生階梯和專屬貼紙，前者將設置在過高的路緣中間供其踩踏，後者則是用來張貼在校內提醒師生注意，以行動積極保育穿山甲。