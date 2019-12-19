親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學測數學比答對率高不是寫得快 高手傳授讓你臨危不亂

1221高雄尬場！挺韓、罷韓遊行路線與交通管制地圖出爐

穿山甲也有逃生梯 暨南大學出招護校園生態

2019-12-19 15:52聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

國立暨南國際大學為降低穿山甲路殺、犬殺等情形，近期沿機車道路緣加裝「穿山甲階梯」...
國立暨南國際大學為降低穿山甲路殺、犬殺等情形，近期沿機車道路緣加裝「穿山甲階梯」，並張貼穿山甲貼紙。圖／暨大提供
分享

國立暨南國際大學因位居南投縣埔里淺山地區，校園生態豐富，甚至常見穿山甲拜訪，而為降低路殺、犬殺等情形，校方近期沿機車道路緣加裝具反光效果的「穿山甲階梯」，盼改善其因路緣過高影響逃生的窘境，同時提高夜間用路人安全。

暨大指出，校內環境環境宜人，且為綠色校園空間提供野生動物棲息的絕佳場所，近年更屢次觀察到被列入瀕危物種的穿山甲出沒，甚至偶有犬殺、路殺等狀況，經調查發現，其棲地範圍與師生活動範圍重疊，尤以校內機車專用道最容易看到。

而進入冬季前夕，正值穿山甲繁殖季，以及幼獸脫離母獸獨立生活期，牠們在山麓區出沒頻率將提高，相對遭遇人為獵捕、被車撞傷、撞死或是被狗追咬等狀況也恐增加，考量穿山甲救送後易因不適應人工照養環境致死，因此研議提前預防。

校方表示，穿山甲戰鬥力極低，在野外遇險除捲縮成一團，通常還會爬到樹上避難，或搖晃著身驅快步離開，但校內機車道路緣石過高，牠無法攀爬，受機車騎士壓迫或被野狗追時無法往兩旁樹林逃跑，而機車行進時若碾到牠則可能會摔車。

經收集學者專家意見並現場模擬，在不影響現有路線下，設計出穿山甲適用的逃生階梯和專屬貼紙，前者將設置在過高的路緣中間供其踩踏，後者則是用來張貼在校內提醒師生注意，以行動積極保育穿山甲。

另加裝在機車道路緣的穿山甲階梯除能保護牠，也保障用路人，暨大表示，該階梯被車燈照射會反光警示，提醒車輛放慢速度，兼顧野生動物路權和行車安全，後續將規劃成環境教育場域路線，盼外界看見校方用心，共同關注穿山甲議題。

國立暨南國際大學為降低穿山甲路殺、犬殺等情形，近期沿機車道路緣加裝「穿山甲階梯」...
國立暨南國際大學為降低穿山甲路殺、犬殺等情形，近期沿機車道路緣加裝「穿山甲階梯」助逃生，也提高夜間行車安全。圖／暨大提供
分享

車道機車騎士生態

延伸閱讀

破世界紀錄！北市動物園穿山甲 高齡22歲

他載「受傷哈士奇」回公司 同事看一眼嚇壞

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

3D夜光彩繪「時光森林」 點亮興大頂橋仔新公地

2019-12-19 15:21

南投唯一販售生前契約 冠遠人文未符規定停售

2019-12-19 12:49

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

連任就職周年 林明溱預告南投重大政策

2019-12-19 00:10

自辦重劃地主批壓案 中市府：程序待補正

2019-12-19 00:04

彰化北斗催生有成 第2胎起加碼補助

2019-12-19 00:02

獨居奶奶走入人群 樂當一日志工

2019-12-18 23:53

新聞眼／盧秀燕推市政 對議會軟硬兼施

2019-12-18 22:45

整治中火須中央支持 考驗盧秀燕智慧

2019-12-18 22:43

就職周年「向市民報告」 盧秀燕端空品成績單

2019-12-18 22:39

影／柯文哲母台中助選 籲讓年輕人來做

2019-12-18 18:39

北斗鎮新生兒補助奏效 加碼第二胎給2萬、雙胞胎給6萬

2019-12-18 16:57

獨居長輩「愛」回饋 醫院擔任一日志工好開心

2019-12-18 15:40

統一超接手 日月潭水社商場月底迎客

2019-12-18 15:00

田尾樂耶誕 周六花車遊行

2019-12-18 14:38

盧秀燕就職周年 百位科長提百項創新

2019-12-18 14:38

大甲東陽國小教學大樓拆除重建 蔡其昌爭取1億經費動工

2019-12-18 14:35

「中火守法就是夥伴」 盧秀燕：10張執照到期依法處理

2019-12-18 14:31

中市自辦重劃地主領不到權狀怨市府 市府：程序未完備

2019-12-18 13:35

影／林明溱就職周年玩KUSO 日月潭成最大露天泳池

2019-12-18 12:28

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運路網草案出爐 三角蛛型路網涵蓋12條路線

2019-12-18 18:39

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

注意！板橋中正陸橋20日拆除 中正路道路雙向封閉

2019-12-18 16:40

遠東全家福 宜蘭羅東年終出清特賣優惠

2019-12-18 21:53

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47

注意！舊南迴公路明年元旦實施區間測速 速限40公里

2019-12-19 10:05

明年元旦三仙台迎曙光 東管處徵20對夫妻送住宿及大餐

2019-12-18 17:53

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

單親媽賣地瓜養3子女愛心湧 兒：不再營養午餐當晚餐

2019-12-18 16:37

影／被兒批炒地皮、棄家庭 陳根德：他誤交損友

2019-12-18 18:09

桃園計程車價20日起調整 起程降5元、3公里內省5元

2019-12-18 16:55

苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

2019-12-19 09:34

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

北海岸9處特色景點25日起浪漫點燈 夜晚亮起來

2019-12-18 16:36

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

屏南養殖戶被販商倒帳8億 政府伸出低利貸款紓困援手

2019-12-18 17:11

竹市動物園開幕 三鐵一接駁迎遊客

2019-12-18 23:11

3天席開500桌 刈包吉愛心宴明年最後一次

2019-12-18 23:46

新北樹林、貢寮賞芒花 徜徉浪漫冬日

2019-12-18 23:52

台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37

北斗鎮新生兒補助奏效 加碼第二胎給2萬、雙胞胎給6萬

2019-12-18 16:57

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

2019-12-18 19:29

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22

影／張榮味虎尾農舍違建疑雲 雲縣府：如違法依法處理

2019-12-18 16:38

高捷月台下架Wecare大遊行影片？高捷：委外廣告商決定

2019-12-18 19:22

水里祈安清醮大典明開始 周六晚施放高空煙火秀

2019-12-18 17:21

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

冬至遊台南山上暖心 600份「明德黃金雞湯」免費送

2019-12-19 13:03

整年挖路成「苗栗國日常」 民眾氣炸

2019-12-18 23:12

影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

2019-12-19 12:42

連任就職周年 林明溱預告南投重大政策

2019-12-19 00:10

農路修繕近百公里六都第一 台南農業局端施政成果

2019-12-18 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top