14年的牢裡青春 鄭性澤無師自通練書法創「阿澤體」

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今天下午2點邀請鄭性澤教大家寫書法。鄭性澤2002年被控告在與羅武雄等6男1女在台中縣豐原市的KTV滋事，警方闖入，鄭性澤被指控槍殺前來的蘇姓員警，而被判處死刑，經過辯護律師邱顯智等人及社會各界的奔走，鄭性澤被關押14年後，終於在2016年因為法院開啟再審程序而被釋放，並於2017年由台灣高等法院台中分院改判無罪確定。

時代力量不分區立委候選人邱顯智今天在直播上分享，這件案子是他當時擔任律師實習時所接的第一個案子，偵辦過程中，得知鄭性澤還受到刑求而做出違心自白，後來開始向各處寫信求助，終於被長期關注冤獄的作家張娟芬看見，也讓蘇建和案的辯護者羅秉成律師接下該案，並帶著邱顯智一起為鄭性澤申冤。

邱顯智表示，從2011年從德國念完博士返台後，看著鄭性澤從律見、非常上訴、再審、最後重獲自由，鄭性澤經歷5231天的冤獄人生，將委屈悲憤化為一紙一紙的字，在毛筆的峰迴路轉裡煉成一種「阿澤體」。