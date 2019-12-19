3D夜光彩繪「時光森林」 點亮興大頂橋仔新公地

台中市又多了一個打卡熱點了！南區中興大學校門旁的「頂橋仔新公地」，花近1年時間進行改造，首創在非平面上打造3D夜光彩繪「Time Forest（時光森林）」，不論白天、夜晚觀看，都有不同的視覺美感。圖／台中市建設局提供 分享 facebook

台中市又多了一個打卡熱點了！南區中興大學校門旁的「頂橋仔新公地」因夜間照明損壞、天橋欄杆鏽蝕等問題而逐漸荒廢，台中市建設局邀集10位藝術家，以近1年時間進行改造，首創在非平面上打造3D夜光彩繪「Time Forest（時光森林）」正式點燈，不論白天、夜晚觀看，都有不同的視覺美感。

建設局長陳大田表示，興大大門的「頂橋仔新公地」於2006年啟用，原由中興大學代管，因使用已逾10多年，使得設施逐漸老舊，尤其人行步道夜間照明損壞、天橋欄杆鏽蝕等問題最為嚴重，當地民眾反映許久，市府與興大協調，去年收回、自行維護，並積極著手啟動相關改善及活化作業。

這次改善及活化面積範圍約0.5公頃，在興大園道步道兩側，以高、低相間的投射燈與景觀燈增設照明，打亮人行道與樹木層，增加民眾夜間步行的安全性，並營造開放的光廊氛圍。

建設局也邀10名藝術家，耗時近1年時間，以簽字筆素描、3D透視繪圖、隱形夜光彩繪及視覺錯視繪畫等4大技法，在「頂橋仔新公地」上打造出巨型的簽字筆素描作品「Time Forest（時光森林）」。

參與計畫藝術家的洪榮傑表示，「Time Forest」以台灣領角鴞為創作主體，將現有場域凹陷立面處設計成領角鴞的居住空間，並結合時鐘圖樣，代表時間孕育智慧的誕生。