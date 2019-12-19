南投信義梅花將綻放 花況有望加倍奉還

去年暖冬影響，南投縣信義鄉梅花花況很差，但今年已有大陸冷氣團挾帶水氣，信義鄉農會總幹事黃志輝說，預期今年花況佳，若再有寒流降雨，「上天將加倍奉還去年沒開的花」。

迎接賞梅季，信義鄉公所、信義鄉農會今天在梅子夢工廠辦理宣傳記者會，鄉長全志堅、鄉農會總幹事黃志輝等人邀遊客22日先到梅子夢工廠吃梅餐、製作梅子泡菜、品茗，明年1月5日再到柳家梅園賞梅花、參加滾橡木桶、夫妻背負趣味競賽，優勝者還有獎品。

黃志輝說，約2週前大陸冷氣團帶來連續3天降雨，且氣溫下降幅度夠，預期今年梅花花況應該不錯，期盼元旦前能再有一波寒流或大陸冷氣團帶來降雨，「將可讓去年沒開的花一次盛開、加倍奉還」，花況將是近年最佳；去年暖冬導致花況很差，今年肯定較去年更好。

黃志輝表示，由於目前氣溫仍偏高，預期開花期將延後1週，元旦後陸續綻放，盛開期估計明年1月5日到15日之間，可望持續到農曆春節，所以，春節前到信義鄉旅遊，絕對可看到非常漂亮的梅花綻放。

信義鄉賞梅花地點有風櫃斗、烏松崙、牛稠坑、土場、外坪頂、三十甲等地，黃志輝說，由於海拔高低不同，各區梅花將接力開花，預計花期可接上信義鄉草坪頭櫻花季，歡迎民眾明年3月前來信義鄉賞花、泡溫泉、吃梅餐、選購葡萄與高冷蔬菜等在地農產。

去年底到今年初暖冬影響，梅花開花及梅果產量異於平常，黃志輝說，去年梅果產量非常少，約不到正常產量3成，但今年花況可望較佳，保守估計今年產量應有6成到7成，約明年3月底到4月初開始採果作業。