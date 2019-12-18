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盧秀燕就職週年 綠營批割稻尾中市府駁斥

2019-12-18 18:23中央社 台中18日電

台中市盧秀燕今天舉行就職週年記者會，台中市議會民進黨團指出，盧秀燕1年任內都是在「割稻尾」。中市府對此表示，市政推動原本就具延續性，說「割稻尾」令人無法接受。

盧秀燕在就職週年記者會中，從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，暢談台中進步的點點滴滴。她說，都是因為市府團隊的用心付出，未來3年一定會讓台中更美好、讓市民更幸福。

市議會民進黨團表示，盧秀燕近1年任內都是在「割稻尾」，缺乏遠見及積極作為，加上各式民調成績墊底，空污沒有具體改善，並且大肆變賣土地，實在愧對台中市民。

民進黨團指出，盧秀燕列舉的水湳國際會展中心、台中綠美圖、大智路打通、潭子聚興產業園區、豐富專案、南山截水溝、美樂地計畫、燙平專案等重大建設成果，其中多數是在前台中市長林佳龍任內規劃設計推動，甚至辦理發包。

民進黨團表示，盧秀燕只是延續辦理，有些則是「新瓶裝舊酒」，改個名稱繼續推動，只會「割稻尾」，忙著舉辦動工秀、剪綵秀。

對此，中市府指出，市政推動本就具有延續性，許多需歷時多年的建設，由前市府規劃設計，再交棒給新市府團隊接續開工完成，本就是民主政治常態，「割稻尾」的說法不僅不是事實，也難以讓人接受。

中市府表示，盧秀燕上任後，多項爭議已久的大型建設都在最快時間內順利開工，高效率施政有目共睹，包括延宕20年的水湳國際會展中心、多次流標的「台中綠美圖」，盧秀燕上任3個月就順利動工。

另外，延宕12年的「大智路打通計畫」拆遷案，新市府團隊不到1年就取得全數所有權人同意書，創下「全台最大住商拆遷案」的成功範例。

盧秀燕民進黨台中市

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