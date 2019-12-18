水里祈安清醮大典明開始 周六晚施放高空煙火秀

祈安高空煙火秀是請來日月潭花火嘉年華原班團隊，21日選在水里親水公園進行精彩高空煙火秀。圖／本報系資料照片 分享 facebook 水里永豐宮每12年就會主持水里鄉境內祈安清醮大典，被納入「南投縣宗教文化系列活動」，將地方傳統文化保留，傳承給下一代，12月21日將舉行祈安清醮大典，除遵循古禮進行，並結合水里鄉境內台電明潭發電廠魚苗放流，宣導封山禁水，使生態休養生息。

祈安清醮祭典大總理蕭志全說，今年建醮為水里鄉12年一次的重要盛事，特別與南投縣政府協調將此次祈安清醮大典納入南投縣宗教文化系列活動，攜手傳承傳統藝術文化，永豐宮主委兼任祈安清醮總幹事邱國安補充，今年己亥年祈安清醮祭典還有一個「特別限定版」的活動，順利向交通部觀光局日月潭國家風景區爭取，21日晚間在水里親水公園施放2場高空煙火秀。

民政處處長吳燕玲表示，南投縣水里鄉己亥年祈安清醮祭典系列活動至12月21日結束，整個祭典活動從即日起盛大登場，祈安高空煙火秀是請來日月潭花火嘉年華原班團隊，選在19日於水里親水公園燃放水蓮燈，21日進行精彩高空煙火秀，更結合地方進行各項表演，祈安繞境，祈求國泰民安、風調雨順。