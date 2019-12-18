中市黃馨慧扮「正義女神」 綠營黃國書、莊競程都中2號

辭台中市副市長的楊瓊瓔，正式投入立委選戰，抽到「六」號，胸有成竹大喊「六六大順」，也批對手無黨籍洪慈庸是「全黨戰一人」。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 立委選舉號次抽籤，台中市現任8席立委僅民進黨蔡其昌、何欣純、無黨籍洪慈庸3人由助理代抽，其餘5人親自出席。已辭台中市副市長的楊瓊瓔抽到6號，對手抨擊她利用行政資源，楊也回擊民進黨從府院、高層每周助選，「全黨戰楊瓊瓔一人」；台灣民眾黨3人有柯媽媽陪同造勢。

楊瓊瓔不排斥高層來台中，但她想問「你們來時要讓民眾知道，能為台中市做什麼？」將接地氣全力以赴，進立院讓空氣清新，健康市民、富市台中，對媒體詢問民調問題，楊不予置評。

國民黨現任立委顏寬恒由父親顏清標陪同抽到1號，陳柏惟抽2號用台語說，「我一定突（突襲）到贏」。第四選區國民黨候選人黃馨慧是唯一cosplay打扮化身「正義女神」，抽到3號當選OK！

台灣民眾黨這次在台中市提名第三選區張睿倉、第四選區張渝江、第五選區謝文卿3人，柯文哲雙親陪同抽籤。柯媽媽對台中民眾黨選情「樂觀、有希望」，陪他們拜票，她感受的到。

若柯文哲選總統，是否選情會更好？柯媽媽說，柯文哲沒有後悔，「選舉要有命，天的幫助，人民支持，不是單方面自己想選，喊當選就當選」。