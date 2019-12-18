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北斗鎮新生兒補助奏效 加碼第二胎給2萬、雙胞胎給6萬

2019-12-18 16:57聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

北斗鎮長李玄在（右五）延續前鎮長楊麗香（右四）的政策，加碼新生兒補助。圖／北斗鎮...
北斗鎮長李玄在（右五）延續前鎮長楊麗香（右四）的政策，加碼新生兒補助。圖／北斗鎮公所
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少子化影響，除縣市政府，連鄉鎮公所也自行加碼「催生」，彰化北斗鎮人口3萬多人，出生人口數年年成長，與5年前相比出生人數多了95人，主要是公所生一胎補助1萬元奏效，新任鎮長李玄在明年加碼鎮民生第二胎、第三胎各可補助2萬，生雙胞胎一次就補助6萬元。

北斗區4鄉鎮人口數逐年遞減，溪州鄉甚至5年內少掉約1431人，北斗鎮今年為止總人口數3萬3333人，與5年前年相比增加182人，而出生率成長明顯，2013年有280名新生兒，去年為388名，在各地出生率節節下降之際逆勢成長。

北斗鎮長李玄在說，前鎮長楊麗香在彰化縣府祭出新生兒每胎3萬元補助前，2013年開始自行推動鎮民每胎1萬元的生育補助，加上縣府後續補助，在地生育率明顯提升，鎮內多所小學一年級人數反比六年級班級數多。

在代表會支持下，公所明年加碼編列730萬元預算，鎮民生第二胎、第三胎都可補助2萬元，第四胎補助3萬元，若生雙胞胎就可以補助6萬元，3胞胎補助10萬元，增加誘因鼓勵鄉親生育下一代。

北斗鎮公所也盤點鎮內幼兒園，發現現有的公私立幼兒園受託人數不夠鎮內孩童就讀，公所統計2017年全鎮只有585名學童就讀鎮內幼兒園，但當年可讀大中小幼班的人數有1189人，扣除家人自己帶孩子，有200多名孩童外流到其他鄉內念幼兒園。

李玄在說，延續前任政策，已在圖書館旁建造聯合幼兒園，明年就能落成使用，預計可容納7班共196名受託人數，讓孩童能在地就讀，也有助提升幼教照顧品質。

北斗鎮長李玄在（後中）延續前鎮長楊麗香（後右一）的政策，加碼新生兒補助。圖／北斗...
北斗鎮長李玄在（後中）延續前鎮長楊麗香（後右一）的政策，加碼新生兒補助。圖／北斗鎮公所
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幼兒園生育補助新生兒

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