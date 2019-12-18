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當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

獨居長輩「愛」回饋 醫院擔任一日志工好開心

2019-12-18 15:40聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

「能做點服務，讓我覺得自己還有價值」79歲住在彰化縣員榮醫院後面的莊奶奶因為獨居，平常除了華山基金會社工會去看望她之外，她常常跑到醫院去「看人」，坐在醫院中享受「身邊有人」的感覺，今天莊奶奶終於有機會到員榮醫院當一日志工，她好開心。

華山基金會員林站站長陳堃富說，獨居老人常常一個人在家中，彷彿與世隔絕，對於身心健康都不好，而員榮、員生醫院長期認助弱勢孤老，每年認助10名辜老的長年服務經費，今天更是打開大門，讓長輩能走出家門，擔任志工為來醫院看診的民眾服務，員林高中學生也到醫院與長輩互動，讓這些長輩重新感受自己的價值。

員榮醫療體系醫療副院長涂川洲表示，員榮醫療體系從104年開始，每年認助10名孤老每位1萬5千元的長年服務經費，這次是希望讓長輩在接受社會愛心之餘，也能走出平常的生活圈，走進人群與其他人互動，也希望讓更多在地企業看到這群長輩的需要，也加入認助行列。

今天共有六名阿公阿嬤擔任志工，在員榮醫院一樓協助民眾量血壓、填資料或是協助推輪椅，他們雖然並不熟練，但臉上的開心藏不住。同時獨居長輩寫下心願貼在要送給醫院的大卡片上，所有的長輩不約而同都寫下「平安」、「快樂」這樣的心願。

陳堃富說，彰化區目前還有9百多名的服務經費未被認助，希望社會民眾可以加入認助行列，支持「因為有您~送愛到家」認助計畫，一起成為老寶貝的守護天使。

員榮醫院認助獨居長輩已經4年，獨居長輩今天到員榮醫院擔任一日志工，回饋社會愛心。...
員榮醫院認助獨居長輩已經4年，獨居長輩今天到員榮醫院擔任一日志工，回饋社會愛心。記者凌筠婷／攝影
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華山基金會服務的獨居長輩今天擔任一日志工，協助來員榮醫院看診的民眾量血壓。記者凌...
華山基金會服務的獨居長輩今天擔任一日志工，協助來員榮醫院看診的民眾量血壓。記者凌筠婷／攝影
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華山基金會服務的獨居長輩今天擔任一日志工，莊奶奶（右2）協助來看診的民眾填寫資料...
華山基金會服務的獨居長輩今天擔任一日志工，莊奶奶（右2）協助來看診的民眾填寫資料。記者凌筠婷／攝影
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獨居老人社工

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