大甲東陽國小教學大樓拆除重建 蔡其昌爭取1億經費動工

台中市大甲區東陽國小教學大樓氯離子過高需拆除重建，今天舉辦教學大樓拆除重建工程動土典禮，校長吳文芳和立法院副院長蔡其昌、台中市政府副秘書長黃國榮秘書長等人共同出席動土儀式，總經費9980萬元，預計二年後完工。

東陽國小教學大樓因氯離子含量過高及中性化較深，需報拆19間教室，將分二期工程，蔡其昌在106年爭取核定總經費約一億元，拆建經費八成由中央負擔，由教育部「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善三年計畫」核定總經費撥用，另外二成將由台中市政府負擔，本工程總樓地板面積為2932.53平方公尺，地上三層，地下一層建物。

蔡其昌說：「我們又完成了一個老舊校舍的改建」，他表示，東陽國小是一個規模較小的學校，106年會勘，學校後經一些波折，包含山坡地技術問題等問題到今天才動工，東陽國小的孩子將有一個全新而且安全的教室。

蔡其昌也提到，海線地區還有很多的事情要拜託市政府共同協助，包括多年來大甲交流道，中央的預算都沒有問題了，林佳龍前市長時期經歷過很多土地的變更、水保相關問題的克服，到盧市長執政應該可以趕快著手來興建大甲交流道沿著溫寮溪的替代道路，中央、地方攜手，一定能讓台中變更好。