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盧秀燕就職周年 百位科長提百項創新

2019-12-18 14:38聯合晚報 記者陳秋雲／台中報導

台中市長盧秀燕帶領市府團隊宣誓，要讓台中更好。 記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕帶領市府團隊宣誓，要讓台中更好。 記者黃仲裕／攝影
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台中市盧秀燕就職一年，今天率市府團隊局處首長及百位科長舉行記者會，每位科長穿著白色T恤，背後是業務特色內容，每位科長講出今年的創新項目，100個改變，只是開始。

盧秀燕堅持由百位科長講出自己業務特色，從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，凸顯團隊100個創新，還與各局處首長一一擊掌，感謝辛勞，接著她攜手市府團隊在台中市花「山櫻花」畫作上，蓋上手印，承諾讓台中變得更美好。

盧秀燕說，一年來，市府團隊以陽光、空氣、水為主軸，富市台中、新好生活為願景，為台中量身訂做多項政策，陽光代表陽光政治，這一年來，她履行競選承諾，公開市府所有簽署的MOU，每場市政會議全程直播，接受人民的檢驗與監督。

其次是維護空氣品質，制定藍天白雲行動計畫，嚴格稽查所有汙染源、強力重罰，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善了兩成，環保署也認證今年台中空品是八年來最好，但我們仍不滿意，未來會繼續努力。

最後是積極發展建設，打造活水經濟。在重大建設方面，延宕20年的水湳國際會展中心和多次流標的台中綠美圖，已陸續動工，延宕12年的大智路打通計畫，即將在明年8月完工，讓新台中火車站前後站貫通，創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

盧秀燕說，為了打造宜居家園，市府推出美樂地計畫，今年改善41座公園，明後年還要繼續做。

盧秀燕空氣品質台中市直播
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