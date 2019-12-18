中市自辦重劃地主領不到權狀怨市府 市府：程序未完備

台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，他們聲稱14年前開始重劃，但至今都完成不了，地主領不到權狀，無法用自己的土地蓋房子和居住。他們指控這是市府刻意壓案件，不讓案子通過。但市府地政局副局長朱上岸指出，市府一直站在地主立場設想，但礙於重劃程序未能完備，才未能完成。

單元五自辦重劃區位在環中路四段西側，總開發面積70公頃，有約800位地主。

地主們數十人上午到市政府廣場抗議，地主林素珍說，該案105年即已公告完成，但中間又有諸多程序問題，今年初就說會給權狀，但又以有程序不合，拖到現在，中間很多程序重覆往返，「一直壓我們的案件」所有的地樁都弄好了，且重劃區內公園、廁所都弄的很漂亮，是重劃區內最佳的，但就是一直拿不到權狀。

朱上岸指出，該案本月6日即由重劃會再行公告，原本在明年1月7日就公告期滿，但不知為何重劃會又再提出訴願，以及另也有可能是反對派的地主再地訴願，使得公告程序又再停了下來。

該案原定99年12月報請開工，未料100年9月因重劃會理事長損毀區內的市定古蹟「瑞成堂」，隨後配合檢調偵查而停工，接著重劃區作業經復工又停工多次，甚至遭到最高行政法院判決重劃會相關案件敗訴，致使重劃進度嚴重延宕，延至106年才召開第二次會員大會。

朱上岸說，市長盧秀燕上任後積極處理，讓重劃會重新提供工程書圖，並經相關局處依規審核，今年10月29日重新核定工程書圖，接著再重新核定負擔總計表，將程序補正完整，使重劃會可以公告至明年1月7日即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀。