親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠黨公布最新政黨民調 民眾黨、時力支持度明顯下滑

遭爆料內鬼盜賣iPhone零件 鴻海發布聲明回應了

中市自辦重劃地主領不到權狀怨市府 市府：程序未完備

2019-12-18 13:35聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，他們聲稱14年前開始重劃，但至今都完成不了，地主領不到權狀，無法用自己的土地蓋房子和居住。他們指控這是市府刻意壓案件，不讓案子通過。但市府地政局副局長朱上岸指出，市府一直站在地主立場設想，但礙於重劃程序未能完備，才未能完成。

單元五自辦重劃區位在環中路四段西側，總開發面積70公頃，有約800位地主。

地主們數十人上午到市政府廣場抗議，地主林素珍說，該案105年即已公告完成，但中間又有諸多程序問題，今年初就說會給權狀，但又以有程序不合，拖到現在，中間很多程序重覆往返，「一直壓我們的案件」所有的地樁都弄好了，且重劃區內公園、廁所都弄的很漂亮，是重劃區內最佳的，但就是一直拿不到權狀。

朱上岸指出，該案本月6日即由重劃會再行公告，原本在明年1月7日就公告期滿，但不知為何重劃會又再提出訴願，以及另也有可能是反對派的地主再地訴願，使得公告程序又再停了下來。

該案原定99年12月報請開工，未料100年9月因重劃會理事長損毀區內的市定古蹟「瑞成堂」，隨後配合檢調偵查而停工，接著重劃區作業經復工又停工多次，甚至遭到最高行政法院判決重劃會相關案件敗訴，致使重劃進度嚴重延宕，延至106年才召開第二次會員大會。

朱上岸說，市長盧秀燕上任後積極處理，讓重劃會重新提供工程書圖，並經相關局處依規審核，今年10月29日重新核定工程書圖，接著再重新核定負擔總計表，將程序補正完整，使重劃會可以公告至明年1月7日即可依法辦理地籍整理後取得所有權狀。

如今因為公告期間又產生兩個訴願案，勢必又會影響領取所有權狀時間。另外，一旦公告完成，現場施工情形如何，重劃會也要做好，由地政事務所去檢查，否則權狀和實際面積不一樣也不行。這些都要完備之後才能登記領權狀。

台中市單元五自辦重劃區位在環中路四段西側，總開發面積70公頃，有約800位地主。...
台中市單元五自辦重劃區位在環中路四段西側，總開發面積70公頃，有約800位地主。圖／台中市政府提供
分享
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，地主林素珍說，「市府一直壓...
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，地主林素珍說，「市府一直壓我們的案件」。記者黃寅／攝影
分享
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議。記者黃寅／攝影
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議。記者黃寅／攝影
分享
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，地政局副局長朱上岸（中）向...
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，地政局副局長朱上岸（中）向民眾解釋。記者黃寅／攝影
分享
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，重劃科長陳芸宏（右）接下民...
台中市單元五自辦重劃地主多人上午到市府前拉白布條抗議，重劃科長陳芸宏（右）接下民眾陳情書。記者黃寅／攝影
分享

重劃區盧秀燕

延伸閱讀

影／歲末年終飲宴多 中市交大冬至連3日大執法

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

中市研擬電子煙條例 未成年人禁吸

影／楊瓊瓔今晚請辭中市副市長 洪慈庸將開直播...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台灣之光！台灣軟式氣管鏡治療救了越南瀕危男嬰1命

2019-12-18 13:45

潭墘國小打造「麥花田校園」 小麥製成飲料提袋、畫作

2019-12-18 13:33

影／林明溱就職周年玩KUSO 日月潭成最大露天泳池

2019-12-18 12:28

影／就職周年 盧秀燕：請抬頭看看天空 有變卡好嘸

2019-12-18 12:15

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

即時掌握空品 台中328校布建感測器

2019-12-17 23:54

入冬缺水 埔里怒吼 台水鑿井、引能高水兩難

2019-12-17 23:40

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

創世基金會送暖 替代役男為植物人家庭清理環境

2019-12-17 20:29

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

候選人催票出奇招 換上耶誕裝發糖果拜票

2019-12-17 17:31

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

一年最高補助6萬元 住宿式服務機構使用者福音

2019-12-17 16:09

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

草屯越光米攻陸市場 玄米茶賣新加坡

2019-12-17 14:22

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

台中2265億總預算拍板 綠批違法藍駁落跑議員不開會

2019-12-17 13:07

八旬嬤半夜疾行7公里 這顆痣成回家關鍵

2019-12-17 12:21

禁孕婦、未成年人吸電子煙 台中研擬電子煙危害條例

2019-12-17 11:39

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

2019-12-17 08:40

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

22年沒停過一艘遠洋漁船 高雄興達港何去何從

2019-12-17 20:59

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

歷經7年籌備 北市文山森林公園拚2021年完工

2019-12-17 20:48

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

影／高鐵台南站「超廢」？ 但提增設高鐵站選民不買單？

2019-12-18 10:23

新高屏生活圈成形 高榮總及高鐵都盤算「高屏通吃」

2019-12-17 20:25

阿里山山櫻花開了！楓葉及櫻花有機會一次滿足

2019-12-17 16:05

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

2019-12-17 21:40

淡水重建街添一好拍景點 超美日本高階警官宿舍今開放

2019-12-17 15:03

影／苗栗縣資源回收率前三高鄉鎮 強化垃圾破袋檢查與告發

2019-12-17 19:42

竹縣首座公立殯儀館啟用 19日舉行剪綵儀式

2019-12-17 15:37

金門議會擬公園蓋議政大樓 民眾發起連署表憤怒

2019-12-17 15:21

苗栗964份年菜只募到251份 華山基金會籲請支持

2019-12-17 16:47

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43

旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

2019-12-18 07:42

基隆輕軌增汐止國泰醫院、Costco兩站 林右昌：這是好事情

2019-12-17 14:35

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

受訪影片遭剪剩「挺蔡英文」 陳根德：保留法律追訴權

2019-12-17 17:03

影／解決國1大華系統經常性塞車 林佳龍：基市府先找出路廊

2019-12-17 19:42

公園變議政大樓延燒 金門立委候選人紛表態不支持

2019-12-18 07:59

年節將近！北市明年春節垃圾清運休息、收運時間看這裡

2019-12-17 16:12

金門之光李洋會楊鎮浯 擠進奧運縣府將直播為他加油

2019-12-17 18:56

社會有愛！外界援建衛浴間 這家人不用再露天洗澡

2019-12-17 15:36

楊瓊瓔今晚請辭副市長 洪慈庸︰現在辭是選情告急

2019-12-17 22:43

翻轉「溪北邊緣化」沈痾 台南一選區立委候選人開藥方

2019-12-18 08:38

新北公車專用道 侯友宜：有第1條就可能有第2、3條

2019-12-18 11:18

綠留3人開會…回防不及 中市總預算通過

2019-12-17 23:31

就職滿1周年 侯友宜：我沒選票、連任壓力

2019-12-18 11:37

侯友宜口誤環狀線24日履勘 新北捷：資料今報交通部

2019-12-18 12:13

截彎取直縮短近20公里 台9線失最長公路稱號

2019-12-17 23:06

單親媽茹苦養大3子 老來帶亡夫照走天涯

2019-12-17 16:09

南迴電氣化 潮州枋寮段周五通車

2019-12-18 00:11

竹縣竹東鎮長明年2月補選 鎮代會主席陳昌平表態參選

2019-12-17 17:17

盧秀燕就職周年 向市民報告100個創新亮點

2019-12-18 10:24

汙水道接管二次違建 新北要拆

2019-12-17 23:27

蔡英文大南方計畫缺嘉市 藍綠立委候選人爭辯

2019-12-17 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top