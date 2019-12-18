潭墘國小打造「麥花田校園」 小麥製成飲料提袋、畫作

彰化縣大城鄉潭墘國小是縣內迷你小校，在地小麥種植面積大，學校發展特色課程結合社區推廣小麥，也讓學生熟悉在地產業，學生將小麥作為創意元素，完成拼貼畫、做出小麥掃把、飲料提袋、手機袋以及吊飾等，社區居民則指導學生做小麥饅頭與小麥粽，今天舉行小麥課程成果展。

潭墘國小位於彰化縣風頭水尾的西南隅，屬於農業型社區的學校，潭墘小麥契作是在地多數居民賴以為生的工作，目前約有60多位社區居民種植小麥，面積約為100公頃，潭墘國小推動小麥課程多年，目標將學校打造成麥花田校園。

彰化縣長王惠美今天參加學校活動成果，她參與小麥播種，也與社區媽媽一同製作純天然手工製作的小麥饅頭，學生則擔任小小解說員。

王惠美說，潭墘國小過去培養許多人才，有署長、上將、鄉長、檢察官、警官、校長等，受到少子化的影響成為迷你小學，學校與社區家長、地方仕紳的合作推動特色課程，縣府和教育部經費挹注，學校有課後照顧、藝術深耕、游泳體驗教學、推動科技教育及資訊站等課程，資源豐富，也改善學校軟硬體設備。