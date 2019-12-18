影／林明溱就職周年玩KUSO 日月潭成最大露天泳池

南投縣政府18日上午舉辦｢南投有GO旺」縣政年終記者會，縣長林明溱率縣府主管擔任｢一日店長」，在南投市微熱山丘村民市集廣場行銷南投縣各社區優質產品，吸引大批民眾遊客捧場，希望推廣在地產業，也讓縣民生活更富足。

南投縣首創社區產業行銷計畫，輔導各社區推廣在地產業，已經有21個社區投入。為了展現對社區支持，南投縣長林明溱就職周年，

以｢社區快樂購」市集呈現，林縣長穿上圍裙當｢總店長」的，到各社區攤位協助叫賣，副縣長陳正昇、縣府秘書長洪瑞智及各局處長也當起店長，幫各社區賣東西，展現行動力也以｢店長」的精神推動縣政。

縣府也邀請民眾上網票選｢最有感」縣政內容，做為施政參考，最後由茶博會、南投燈會及免費營養午餐拿下最有感前3名，並由林縣長在記者會上公開表揚。

南投縣政府也大玩KUSO，以南投縣十項台灣之最、特色、笑談日月潭是全台最大的露天泳游池，「茶伯縣長」為開發帖比倫美境，在探勘路上爬上來又爬下去爬上來又爬下去，讓現場觀眾笑聲不斷。縣長林明溱也和台灣小姐高曼容擔綱演出13項施政成果，以及未來施政。

林明溱說，明年縣府無論是觀光、產業、社福、醫療都有重大政策推出。在觀光部分，信義雙龍瀑布七彩吊橋及國姓鄉橋聳雲天綠雕公園都將完工開放；舊議政大樓BOT案也將招商，希望引進影城；南投燈會擴大辦理，預估創造30億元經濟效益；合歡山暗空公園觀星平台進一步改善等。

在產業部分，四大微型園區及埔里福興溫泉區預估將創造2千個就業機會，縣府同時推出青年住宅及社會住宅，還有青年就業貸款，將提供一個全新的產業環境。此外，縣府還要在南投市新建｢兒少多功能福利館」，設置全縣第一座公立托嬰中心；在南投市及竹鹿區增設2處社區公托中心；在中寮、國姓新設物理治療所，以及爭取醫學中心或重度級急救醫院支援本縣16位專科醫師，4年總經費3億8962萬元等。為年輕人營造更好的就業環境，為縣民打造更好的居住環境。