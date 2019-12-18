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清水高中接待韓國18名高中師生 促二國交流

2019-12-18 12:21聯合報 記者游振昇／即時報導

台中市立清水高中今天起一連三天，接待韓國光陽市的廣英高中18名師生，清水高中安排韓國廣英高中學生入班上課，與清水高中的學生共同學習，透過相互觀摩，讓韓國學生可以認識不同國家的學習方式，有效促進二國交流。

交流課程有家政課手作厚片海鮮土司瞭解台灣的美食文化、透過高中生喜愛的零食介紹拉近兩校學生間的情誼、安排學生社團交流，體驗同學們的活力與熱情，並由清水高中的學生們帶領韓國廣英高中學生走訪清水這個擁有許多文化歷史的小鎮，希望能夠讓來訪的老師及同學，對於這個清水地區，有更深的認識與了解。

2009年成立的廣英高中位於韓國光陽市，共24個班級，總學生人數近1000人，是一所年輕有朝氣的學校，這次韓國廣英高中師生的參訪，清水高中也安排了Home Stay兩個晚上，由學校學生負責接待，放學後的時間，由學校學生擔任行銷台中市的外交小尖兵，讓大家認識台中市的人文風情。

台中市立清水高中校長黃偉立表示，清水高中創校迄今73年，培育無數傑出校友，熱情教學的教師團隊及活力滿滿的學生，在這幾天的交流中，將會竭誠善盡地主之誼，讓來訪的廣英高中師生留下深刻印象。台中市與南韓光陽市簽署「友好城市協定書」，正式為兩個城市的交流揭開序幕，也在雙方的積極努力下，成就了這次的參訪交流活動。

台中市清水高中今天接待18名韓國師生。圖/清水高中提供
台中市清水高中今天接待18名韓國師生。圖/清水高中提供
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台中市清水高中今天接待18名韓國師生。圖/清水高中提供
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韓國台中市海鮮

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