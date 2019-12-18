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「花卉之鄉」彰化田尾提前慶耶誕 12月21日美麗花車大遊行

2019-12-18 07:43聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

田尾鄉是彰化縣的「花卉之鄉」，每年趁著耶誕節，都會舉辦熱鬧耶誕活動來促銷田尾花卉，今年田尾鄉公所在台一線旁的怡心園旁豎立起一棵9公尺高的耶誕樹，並在怡心園周圍布置耶誕氣氛燈飾，12月21日會有10輛美麗的花車在田尾公路花園遊行，讓遊客得以一飽眼福。

田尾鄉長林守政表示，今年的「2019田尾聖誕嘉年華，花車遊行我最棒！」活動將在12月21日舉行，鄉公所邀請了在地的花卉產銷班設計10輛美麗的花車，進行「耶誕花車比賽」和「造型踩街遊行」，同時還有田尾創意小品伴手禮徵選、田尾好風光微電影競賽。各處美麗的耶誕燈飾，讓遊客可以拍下許多美麗的「網美照」。

彰化縣議員劉淑芳表示，今年田尾鄉爭取到相當多預算，要將田尾鄉推銷出去。她說，以前人都把鹿港和田尾並列為「彰化的眼睛」，但田尾以前都「眼睛脫窗」，沒有經費得以發亮，今年縣府給予相當多資源，劉淑芳也表示「田尾絕對會把錢花在刀口上」。

今年田尾的耶誕點燈儀式也邀請到甜心歌手李芯芮來增添「星光」，李芯芮最近與蘇打綠團長阿福合作曙光音樂季，溫暖的嗓音受到矚目，今年也將來到田尾獻唱，將這份溫暖的耶誕氣息傳遞給遊客。

同時田尾鄉公所也集合當地店家進行「田尾大冒險」集章活動，完成集章任務就可以兌換精美宣導品，林守政熱情邀請遊客本周六盡早來集章，「禮物數量有限，送完為止」。

12月21日彰化田尾將舉辦耶誕嘉年華活動，在地舞蹈班學生扮成耶誕小天使跳起啦啦隊...
12月21日彰化田尾將舉辦耶誕嘉年華活動，在地舞蹈班學生扮成耶誕小天使跳起啦啦隊舞炒熱記者會氣氛。記者凌筠婷／攝影
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今年田尾鄉公所首次規畫「創意伴手禮徵選」，各商家都發揮創意推出最美的產品參賽。記...
今年田尾鄉公所首次規畫「創意伴手禮徵選」，各商家都發揮創意推出最美的產品參賽。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣田尾怡心園矗立著9公尺高耶誕樹，結合周遭的耶誕燈飾，將在本週六亮燈。記者凌...
彰化縣田尾怡心園矗立著9公尺高耶誕樹，結合周遭的耶誕燈飾，將在本週六亮燈。記者凌筠婷／攝影
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12月21日彰化田尾公路花園將進行田尾耶誕嘉年華活動，還有10輛花車大遊行。記者...
12月21日彰化田尾公路花園將進行田尾耶誕嘉年華活動，還有10輛花車大遊行。記者凌筠婷／攝影
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12月21日彰化田尾公路花園將進行田尾耶誕嘉年華活動，還有10輛花車大遊行。記者...
12月21日彰化田尾公路花園將進行田尾耶誕嘉年華活動，還有10輛花車大遊行。記者凌筠婷／攝影
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今年田尾鄉公所首次規畫「創意伴手禮徵選」，各商家都發揮創意推出最美的產品參賽。記...
今年田尾鄉公所首次規畫「創意伴手禮徵選」，各商家都發揮創意推出最美的產品參賽。記者凌筠婷／攝影
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