旗艦外型新景點！ 日月潭水社綜合商場12月30日試營運

南投縣日月潭水社遊客中心過去是客運轉運站，也提供紀念品販售、餐飲服務，是水社重要的黃金商圈，但偌大空間停擺近2年後，今年確定由統一超商得標經營，將以「日月潭水社綜合商場」全新姿態，重新對外亮相，統一超商表示，目前還在裝潢中，但已通報日月潭國家風景區，預訂12月30日開放試營運。

日管處強調，水社遊客中心去年收回整修，同時對外招標，順利由統一超商得標承接，重新定名「日月潭水社綜合商場」，將於2019年12月30日起試營運，目前成功招商進駐的店家有，7-ELEVEN、借問站、小林煎餅、裕珍馨、台灣香紅茶館、南瓜珍棧瓦片、伊斯坦堡市集、OPEN將腳踏車租出店、火鍋業者敝姓鍋等商家進駐。

統一超商指出，綜合商場提供餐飲、購物、單車出租、旅遊諮詢等服務，統一超商進駐後，將朝綜合性商場經營，於1樓設立7-ELEVEN門市，將結合日月潭在地櫻花元素，打造成OPEN小將主題店型，單車出租則搭配OPEN小將授權腳踏車，也是首家有專屬OPEN小將授權的腳踏車出租店，還有伴手禮、餐飲與寄物服務。