影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊

台灣最美麗的海洋公路61線西濱快速公路「彰化芳苑路段至大城路段」，預定12月底開通，除交通更便捷外，更可提升彰化觀光旅遊產業，公路總局西濱北工處因此推出台61線西濱公路(彰化路段)小旅行，推介61線沿線的自然風光、人文歷史及在地美食。

西濱快速公路向來有「窮人高速公路」之稱，卻因用地取得及生態保育等因素，歷經30餘年興闢，逐漸排除困難，甚至設置了隔音牆，以避免影響大杓鷸等候鳥棲息環境。

如今預定年底開通的「彰化芳苑路段至大城路段」，是西濱中部路段的最後一哩路，可望快速串連國道及周邊聯外道路，除可有效疏解車流，更可成為活絡在地經濟、提升彰化觀光產業的重要城際運輸幹道。更因行經路線，擁有美麗的海岸、豐富的自然生態資源，加上道路及橋梁設計優美，未來也將成為民眾週休二日出外旅遊的最佳路線選擇，來趟小旅行自是極佳的體驗。

公路總局西濱北工處為民眾推介的小旅行，包括彰化海岸線濕地的私房景點、親子共遊的潮間帶海牛生態旅遊、人文薈萃的古都鹿港小鎮風情、寓教於樂的觀光工廠等，可讓全台灣的民眾闔家幸福出遊，感受彰化西濱海岸獨有的觀光魅力。