影／台61西濱快芳苑到大城月底通車 來趟小旅行逍遙遊
台灣最美麗的海洋公路61線西濱快速公路「彰化芳苑路段至大城路段」，預定12月底開通，除交通更便捷外，更可提升彰化觀光旅遊產業，公路總局西濱北工處因此推出台61線西濱公路(彰化路段)小旅行，推介61線沿線的自然風光、人文歷史及在地美食。
西濱快速公路向來有「窮人高速公路」之稱，卻因用地取得及生態保育等因素，歷經30餘年興闢，逐漸排除困難，甚至設置了隔音牆，以避免影響大杓鷸等候鳥棲息環境。
如今預定年底開通的「彰化芳苑路段至大城路段」，是西濱中部路段的最後一哩路，可望快速串連國道及周邊聯外道路，除可有效疏解車流，更可成為活絡在地經濟、提升彰化觀光產業的重要城際運輸幹道。更因行經路線，擁有美麗的海岸、豐富的自然生態資源，加上道路及橋梁設計優美，未來也將成為民眾週休二日出外旅遊的最佳路線選擇，來趟小旅行自是極佳的體驗。
公路總局西濱北工處為民眾推介的小旅行，包括彰化海岸線濕地的私房景點、親子共遊的潮間帶海牛生態旅遊、人文薈萃的古都鹿港小鎮風情、寓教於樂的觀光工廠等，可讓全台灣的民眾闔家幸福出遊，感受彰化西濱海岸獨有的觀光魅力。
在61線通車前，公路總局將在12月21日在芳苑普天宮前廣場舉辦系列通車慶賀活動，包含「芳苑大城無敵海景半程馬拉松」、「海洋音樂會」、「生活市集」、「完美台61線公路攝影比賽」等活動，更鼓勵民眾多加運用觀光局推行的「擴大國旅秋冬遊」補助方案，來去彰化住一晚，深度旅行彰化，一同見證台61線彰化路段即將完工通車盛事。
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