創世基金會送暖 替代役男為植物人家庭清理環境

創世基金會和替代役男到個案阿旺家中整理環境，也提前送上團圓餐，為阿旺一家加油打氣。圖／創世基金會提供 分享 facebook 創世基金會草屯分院今天到個案阿旺家中提前送上團圓餐，內政部役政署派出8名替代役男，協助阿旺家中大掃除，清理環境，為阿旺一家人送上溫暖，今年是創世基金會寒士尾牙30年，創世基金會也呼籲各界協助，讓弱勢朋友過年也能好好享用一頓團圓飯。

阿旺因中風成為植物人，妻子每日奔波於工作和家庭間，相當辛苦。歲末年終，為了幫助阿旺一家減輕長期照護壓力，創世基金會和役政署8名役男也到阿旺名間家中幫忙大掃除，清理內外環境。

阿旺妻子說，平常工作和照顧家庭相當累，過年整理環境和團圓飯對她更是額外的負擔，感謝創世和替代役男協助，讓她可以喘口氣，休息一下，看到家中變的乾淨整潔，心情也好很多。創世基金會也準備團圓餐，替阿旺一家加油打氣，鼓勵他們堅持不放棄。