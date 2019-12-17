親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北檢約談張安樂 謝啟大：蔡政府就是最大黑道

創世基金會送暖 替代役男為植物人家庭清理環境

2019-12-17 20:29聯合報 記者江良誠／南投即時報導

創世基金會和替代役男到個案阿旺家中整理環境，也提前送上團圓餐，為阿旺一家加油打氣...
創世基金會和替代役男到個案阿旺家中整理環境，也提前送上團圓餐，為阿旺一家加油打氣。圖／創世基金會提供
分享
創世基金會草屯分院今天到個案阿旺家中提前送上團圓餐，內政部役政署派出8名替代役男，協助阿旺家中大掃除，清理環境，為阿旺一家人送上溫暖，今年是創世基金會寒士尾牙30年，創世基金會也呼籲各界協助，讓弱勢朋友過年也能好好享用一頓團圓飯。

阿旺因中風成為植物人，妻子每日奔波於工作和家庭間，相當辛苦。歲末年終，為了幫助阿旺一家減輕長期照護壓力，創世基金會和役政署8名役男也到阿旺名間家中幫忙大掃除，清理內外環境。

阿旺妻子說，平常工作和照顧家庭相當累，過年整理環境和團圓飯對她更是額外的負擔，感謝創世和替代役男協助，讓她可以喘口氣，休息一下，看到家中變的乾淨整潔，心情也好很多。創世基金會也準備團圓餐，替阿旺一家加油打氣，鼓勵他們堅持不放棄。

由創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理的「第30屆寒士吃飽30尾牙」，下月19日在全台16處同步舉辦，彰化、南投場預計席開100桌，邀請植物人家屬、寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽、清寒學子，在農曆年前享受一頓暖心尾牙宴，並發放一份應急紅包，籲請企業及民眾支持一桌十人份餐食5000元、應急紅包1人500元。愛心專線：(049)255-1119尾牙小組。

創世基金會和替代役男到個案阿旺家中整理環境，也提前送上團圓餐，為阿旺一家加油打氣...
創世基金會和替代役男到個案阿旺家中整理環境，也提前送上團圓餐，為阿旺一家加油打氣。圖／創世基金會提供
分享

替代役男尾牙植物人

延伸閱讀

創世基金會請彰投弱勢吃尾牙 經費缺一半待助

台南珠寶業者30周年慶 捐款創世基金會與愛種...

夫癱15年妻恩愛 慶祝金婚辦婚禮

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34

候選人催票出奇招 換上耶誕裝發糖果拜票

2019-12-17 17:31

中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

2019-12-17 16:14

一年最高補助6萬元 住宿式服務機構使用者福音

2019-12-17 16:09

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

草屯越光米攻陸市場 玄米茶賣新加坡

2019-12-17 14:22

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

台中2265億總預算拍板 綠批違法藍駁落跑議員不開會

2019-12-17 13:07

八旬嬤半夜疾行7公里 這顆痣成回家關鍵

2019-12-17 12:21

禁孕婦、未成年人吸電子煙 台中研擬電子煙危害條例

2019-12-17 11:39

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

2019-12-17 08:40

首例原鄉農地納灌區／中原1號圳隧道通水 仁愛部落受惠

2019-12-16 23:52

台中元旦升旗 邀109壽星唱國歌

2019-12-16 23:41

台灣燈會副展區 周六點燈

2019-12-16 23:40

小刪8023萬 中市府109總預算過關

2019-12-16 23:37

中捷綠線延伸被退 中市府：交通部卡地方建設

2019-12-16 23:13

釋地254公頃 台中招商大會 將帶動750億投資

2019-12-16 23:07

首座整合離岸風電、陸域風電、太陽光電再生能源運維中心 彰化動工

2019-12-16 23:01

楊瓊瓔傳17日請辭台中副市長 競辦：未接獲通知

2019-12-16 19:45

多家知名食品公司汙泥遭違法傾倒 還排到灌溉溝渠

2019-12-16 18:10

驗光師生支持 劉建國：將持續為視力健康奔走

2019-12-16 17:58

偏鄉生研究殺蟻超克難 陳吉仲送百萬大紅包助力

2019-12-16 17:57

還沒跳舞光氣勢就要贏 游月說舞蹈團縣內賽抱回21獎項

2019-12-16 17:05

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

中捷綠線報告遭退 交通部：未尊重彰市公所意見

2019-12-16 18:53

台中明年總預算2266億 民進黨批多330億債留子孫

2019-12-16 17:44

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45
看更多

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

八大GG！竹市府即日起停止核准新設立特種行業

2019-12-17 14:07

沉睡大白熊在嘉義火車站 網美快來拍照打卡

2019-12-16 22:27

花蓮6人誤食盤古蟾蜍嘔吐 1人送醫不治

2019-12-17 15:49

影／放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

2019-12-17 13:14

基隆元旦升旗換地方了 林右昌：一起把海洋廣場擠爆

2019-12-17 12:48

曾批評波特王 高雄市議員黃文益今支持與讚聲

2019-12-16 22:52

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

2019-12-17 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top