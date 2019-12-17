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空汙季過敏族注意 26歲女送貨員全身奇癢幾乎體無完膚

2019-12-17 19:25聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市26歲女送貨員從小確診是異位性皮膚炎，長年有皮膚搔癢問題，18歲後成了重度患者，尤其是空汙季一來，皮膚乾燥加上過敏反應嚴重，抓破皮，幾乎體無完膚，看醫師、使用偏方、購買昂貴的精油及保健食品都沒改善，後施打生物製劑有緩解，但因昂貴，只施打2劑就未再使用，最近她得知健保在本月初有條件開放生物製劑，另有新的生物製劑臨床試驗準備在明年2月收案，向中山醫學大學附設醫院過敏風濕免疫科主任魏正宗求診、評估，並且由魏正宗協助申請。

這名女送貨員4歲因身體癢，身上常出現紅疹及抓痕，其中頸項、肘窩、膝窩處的皮膚摸起來粗糙，確診為異位性皮膚炎，經常因抓癢而血跡斑斑，嚴重到需要使用到類固醇才能減緩，成年後情況更為嚴重，全身80%乾燥、脫屑、紅腫、苔癬化，也因搔抓引起細菌感染、滲液，影響人際關係、求職，常年穿著長袖衣物，工作過程日曬、流汗，病況加重，睡眠品質差。

魏正宗說，這名女送貨員在18歲時向他求診，經由檢驗過敏原﹑接受減敏療法、免疫調節劑治療及自費施打物製劑，病情獲控制，但生物製劑昂貴，施打2劑就未再使用，盼能有健保或臨床試驗幫忙，所幸健保在本月初有條件開放生物製劑，另有新的生物製劑臨床試驗準備在明年2月全球收案，預估國內可望有10名額，這名女患者都有意願爭取，近期評估是否符合資格。

魏正宗指出，異位性皮膚炎是自體免疫失調，患者兒時發病，約有5%到10%會延續到成人期，治療上生活型態健康，避免過敏原，皮膚保濕，外出做好防護。治療上，從傳統抗組織胺、外用療法，進展到免疫調節為主的生物製劑治療，建議嚴重患者可留意健保、新藥臨床實驗機會。

醫師魏正宗說明，26歲女異位性皮膚炎患者全身80%皮膚紅腫、脫皮，甚至滲液，目前...
醫師魏正宗說明，26歲女異位性皮膚炎患者全身80%皮膚紅腫、脫皮，甚至滲液，目前協助這名女病患申請健保及臨床試驗生物製劑。記者趙容萱／攝影
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醫師魏正宗說明，26歲女異位性皮膚炎患者全身80%皮膚紅腫、脫皮，甚至滲液，目前...
醫師魏正宗說明，26歲女異位性皮膚炎患者全身80%皮膚紅腫、脫皮，甚至滲液，目前協助這名女病患申請健保及臨床試驗生物製劑。記者趙容萱／攝影
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患者健保異位性皮膚炎

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