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元旦開放無望了！南投雙龍瀑布七彩吊橋延至春節後完工

2019-12-17 18:30聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

雙龍瀑布七彩吊橋各項遊憩設施尚未完備，南投縣觀光處表示開放日期將延至明年3月後。...
雙龍瀑布七彩吊橋各項遊憩設施尚未完備，南投縣觀光處表示開放日期將延至明年3月後。圖／南投縣政府提供
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期待元旦及春節假期開放的民眾的要失望了，信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋因聯外步道及遊憩平台，以及停車場、接駁路線各項設施尚未完備，南投縣觀光處指出，一切以安全無虞前提下，連繫各工程單位後確定將無法順利趕在元旦前完工啟用，預計全部觀光風景區完備營運時間要延至明年3月之後。

南投觀光處表示，目前吊橋主體與橋面組裝都已完成，現正進行橋頭景觀遊憩設施及聯外道路的改善工程，縣長林明溱雖曾要求觀光處盡速改善未完工程，盡量爭取在明年元旦前開幕啟用，讓民眾可以親身體驗吊橋與瀑布之美，但目前橋面雖已鋪設完成，對於周邊步道、停車場等公共遊憩設施，還在努力施工中。

雙龍瀑布位在海拔約800公尺的陡峭山壁中，全新完工的七彩吊橋橫跨峽谷之中，最大的賣點就是讓民眾可以實際行走在吊橋上感受峽谷峭壁的壯觀之美，感受以彩虹七彩配色的階梯式橋面，雙龍吊橋總長度達342公尺，共計420階，全國跨距最大的吊橋，離河谷深度達110公尺，超過30層樓高，長度和深度都居全國之冠。

只是，吊橋目前周邊道路及平台仍在持續施工中，加上為了減少對雙龍村民的影響，正在趕工200個停車位的停車場外，正在增建第三備用停車場，讓所有到訪的民眾停好車後，一律搭乘接駁車進入瀑布吊橋風景區，同時針對台16線入口配置交通管制方案，觀光處無奈表示開放時間必須延至明年三月，元旦假期及春節勢必無法對外開放。

雙龍瀑布七彩吊橋各項遊憩設施尚未完備，南投縣觀光處表示開放日期將延至明年3月後。...
雙龍瀑布七彩吊橋各項遊憩設施尚未完備，南投縣觀光處表示開放日期將延至明年3月後。圖／南投縣政府提供
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吊橋春節

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