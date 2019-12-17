你認識「燕丸」嗎？二林在地美食進入校園

「燕丸」和「水餃」有什麼不同呢？「燕丸」是彰化縣二林鎮在地美食，「華燕丸」更是傳了四代，是許多當地人推薦的好滋味。第三代接手人洪文圳是彰化縣退休校長，為了推廣「食農教育」，特地到二林鎮廣興國小教學生製作燕丸，學生們覺得新鮮又有趣。

「原來燕丸的皮是肉做的！」今天彰化二林在地美食「華燕丸」第三代洪文圳到學校教學生認識燕丸，學生張大眼睛看著洪文圳講解「燕丸是什麼」，也自己親手包燕丸、吃燕丸作為午餐，都說「吃自己做的燕丸好有成就感」。

洪文圳表示，燕丸的皮是用豬肉打碎加入糯米或是番薯粉製成，與水餃使用麵皮不同，燕丸的皮煮了之後會透明有嚼勁，而彰化二林的燕丸做的形狀是扁扁的四方形，所以又稱為「扁食」，川燙煮熟後就算不沾醬料也非常好吃。

廣興國小有不少學生第一次吃燕丸，都覺得很有趣，三年級學生尤仕鑫說，扁食燕丸的形狀很像水餃，也像飛盤一樣扁扁的，一口咬下熱呼呼的扁食燕丸，直呼「真是人間美味」。

廣興國小主任卓鴻賓說，洪文圳為了到學校教學生認識燕丸，多次到學校會勘場地，讓教室變身「燕丸工作室」，有「企業」願意不嫌麻煩，放著手邊的生意不做，勞師動眾到學校進行教學，真的很感謝。