諷刺！埔里堪稱「礦泉水故鄉」 居民卻沒水可用成夢魘

南投縣埔里鎮堪稱「礦泉水故鄉」近年入冬後卻缺水，地方盼改善，建議台水引流能高大圳供水。圖／本報資料照 分享 facebook 南投縣埔里鎮堪稱「礦泉水故鄉」，但近年入冬後，地方用水卻成夢饜，自來水常成涓流，甚至停水，民眾狂投訴；鎮代會今召開臨時會，盼台水改善也建議引流能高大圳；台水回應，能高水鋁含量超標，居民又抗議鑿新井，用水問題難解。

埔里鎮代林春生指出，埔里好山好水，不僅包裝飲用水廠多，其中不乏知名礦泉水廠設廠，堪稱「礦泉水故鄉」，但近年冬、春期間水量不穩，還要停水調節，鎮民飽受缺水之苦，頻向民代陳情或公所投訴，叫「礦泉水故鄉」情何以堪。

埔里鎮民代表會今天召開臨時會，因此邀台灣自來水公司埔里營運所出席說明缺水問題；對此，該所表示，鎮內雖有5處水場，夏季豐水期每日出水逾55000噸，入冬後因枯水期降為27000噸，但埔里每日最大需水量約31000噸，供不應求。

埔里營運所主任魏金龍說，針對枯水期仍無法支應地方所需用水，921地震後就評估鑿井供水，至少推動4次增設民生用水水井工程，但民眾都不要水井在住家附近抗議而作罷，20年來用戶增加，水井新增數卻掛零，缺水狀況也因此加劇。