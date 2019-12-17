候選人催票出奇招 換上耶誕裝發糖果拜票

民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿聖誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送糖果兼拜票，盼加深民眾印象，為自己拉抬人氣。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 選戰倒數，候選人催票各出奇招。民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿耶誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送糖果兼拜票，盼加深民眾印象，為自己拉抬人氣。其對手國民黨現任立委江啟臣尋求連任，今天一早除了站路口拜票，晚上也將到廟口開講，全力衝刺。

翁美春今天身穿耶誕裝、頭戴聖誕帽，化身「耶誕小姐」，十分喜氣。她從豐原慈濟宮出發，行經廟東夜市及豐原第一市場，沿路發送糖果並爭取選民支持，民眾看到翁美春熱情說「加油」、「凍蒜」。

翁美春說，她擔任過台中縣、市議員長達13年，服務地方不分黨派，只要是能為民服務都會全力以赴；未來若她當選立委，不僅擔任台中山城的守護者，為山城爭取福利，更追隨媽祖精神，保護台中，保護台灣。

立委江啟臣今天一大早站路口拜票，逐一向往來的民眾揮手懇託；晚上則到豐原福德宮舉辦廟口開講活動，希望藉由直接面對面的方式，爭取鄉親支持。