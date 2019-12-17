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候選人催票出奇招 換上耶誕裝發糖果拜票

2019-12-17 17:31聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿聖誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送...
民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿聖誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送糖果兼拜票，盼加深民眾印象，為自己拉抬人氣。記者余采瀅／攝影
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選戰倒數，候選人催票各出奇招。民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿耶誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送糖果兼拜票，盼加深民眾印象，為自己拉抬人氣。其對手國民黨現任立委江啟臣尋求連任，今天一早除了站路口拜票，晚上也將到廟口開講，全力衝刺。

翁美春今天身穿耶誕裝、頭戴聖誕帽，化身「耶誕小姐」，十分喜氣。她從豐原慈濟宮出發，行經廟東夜市及豐原第一市場，沿路發送糖果並爭取選民支持，民眾看到翁美春熱情說「加油」、「凍蒜」。

翁美春說，她擔任過台中縣、市議員長達13年，服務地方不分黨派，只要是能為民服務都會全力以赴；未來若她當選立委，不僅擔任台中山城的守護者，為山城爭取福利，更追隨媽祖精神，保護台中，保護台灣。

立委江啟臣今天一大早站路口拜票，逐一向往來的民眾揮手懇託；晚上則到豐原福德宮舉辦廟口開講活動，希望藉由直接面對面的方式，爭取鄉親支持。

江啟臣說，自上月中登記參選後，便進行地毯式掃街拜票，除了幾乎已站遍豐原山城的每個大路口，夜市與市場掃街也幾乎已掃過一輪；此外，也深入各里家戶拜票，並舉辦6場廟口開講活動及各區的造勢大會。他說，「大選進入倒數階段，自己不敢一刻鬆懈」。

民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿聖誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送...
民進黨台中市第八選區立委候選人翁美春今天穿聖誕裝化身「耶誕小姐」，到豐原沿路發送糖果兼拜票，盼加深民眾印象，為自己拉抬人氣。記者余采瀅／攝影
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立委江啟臣今天一大早站路口拜票，逐一向往來的民眾揮手懇託。圖／江啟臣服務處提供
立委江啟臣今天一大早站路口拜票，逐一向往來的民眾揮手懇託。圖／江啟臣服務處提供
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拜票江啟臣夜市2020選舉2020選舉台中市立委

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