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創世基金會請彰投弱勢吃尾牙 經費缺一半待助

2019-12-17 17:19中央社 南投縣17日電

創世基金會將在彰化與南投辦理「寒士吃飽30尾牙」活動，合計席開100桌，但目前經費還缺一半，基金會今天盼社會多幫忙。

創世、華山、人安基金會策略聯盟辦理「寒士吃飽30尾牙」，民國109年1月19日在全台16處同步舉辦，彰化與南投場預計席開100桌，將邀植物人家屬、街友、獨居長輩、清寒學子等弱勢家庭在農曆年前享受一頓暖心尾牙宴，並發放應急紅包。

因善心人士捐助年菜，創世基金會草屯分院今天與內政部役政署替代役男，前往南投縣名間鄉服務個案阿旺（化名）家中送上年菜餐食與春聯，並協助家屬整理環境，讓阿旺一家提早感受農曆春節氣氛，服務的替代役男也包括藝人KID，眾人希望各界認助寒士尾牙。

創世表示，阿旺因中風呈植物人狀態，妻子每天奔波工作和家庭間，像陀螺轉不停，非常辛苦，而年關將近，年終大掃除和張羅團圓飯更是加重負擔，所幸今天有積極推動役男參與公益服務的役政署協助大掃除，讓長期照顧阿旺的妻子稍微喘息，也替她加油打氣。

創世指出，近年社福募集狀況不好，尾牙活動募集狀況也不佳，彰化與南投場預計席開100桌，但目前只募得一半經費，因此希望社會大眾多幫忙，支持1桌10人份餐食新台幣5000元、應急紅包1人500元，歡迎企業與民眾撥專線049-2551119尾牙小組洽詢。

尾牙替代役男植物人

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