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課程沒有的她自主學習 學校為她辦攝影個展

2019-12-17 16:21聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

國立卓蘭高中圖書館自主學習暨展示空間今天啟用，首展推出幼保科2年級學生陳以柔（左...
國立卓蘭高中圖書館自主學習暨展示空間今天啟用，首展推出幼保科2年級學生陳以柔（左二）「旅程照相館」個展。圖／卓蘭高中提供
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學校課程學不到的，國立卓蘭高中推動自主學習，設在圖書館的自主學習暨展示空間今天啟用，首展推出幼保科2年級學生陳以柔「旅程照相館」個展，校長張智惟也宣布，「這個空間的主導權將交由學生」！陳以柔「旅程照相館」攝影個展，校內展出到明年1月10日，1月5日對外開放，團體預約電話04-25892007轉601。

陳以柔國小6年級開始接觸攝影，啟蒙老師哈勇「要用心去感受，才能拍出好的作品」的一句話，讓她感受深刻，6年來她不斷思索，當敷衍的按下快門，相機也絕對不會讓她拍出滿意的畫面，自己都不滿意了，其他人也絕不會放在眼裡、心理，這一句話讓她慢慢的把攝影放入生活，漸漸體會出一些道理。

｢旅程照相館｣的展場布置，主題「山棕．蘆葦．大安溪」，散發陳以柔在大安溪畔泰雅族部落故鄉氛圍，策展人美術老師羅郁惠表示，攝影是陳以柔的興趣、觀看世界的工具、記錄生活的方式甚至是生命的出口，透過學習的累積看見作品的厚度，由於自主，呈現的是生命不同的樣貌、是時間記憶的辯證、也是光陰存在的美學。

哈勇說，陳以柔長期的攝影知覺鍛鍊，經常會注意周邊的精采事物，一般人不經意的、驚鴻一瞥的情景，陳以柔透過相機，將微妙的時機記錄下來，陳以柔潛力無限，這次個展後，相信還會有更多的個展呈現。

張智惟說，自主學習空間辦理個展是有寓意的，攝影在學校課程中並不存在，陳以柔發揮「自主學習」的實踐力與成果，一個人能對自己的學習進行決定，主導並負責自己的學習，立定自己的學習目標，願意勤奮不懈，直到目標達成，這過程必須具備調整學習的良好習慣、方法與策略，最終成為持續學習的終身學習者，校方推動自主學習，學生擁有空間的主導權。

國立卓蘭高中圖書館自主學習暨展示空間今天啟用，首展推出幼保科2年級學生陳以柔「旅...
國立卓蘭高中圖書館自主學習暨展示空間今天啟用，首展推出幼保科2年級學生陳以柔「旅程照相館」個展。圖／卓蘭高中提供
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