中捷延伸案卡關！交通部將協調 中市府「不排除切割」

台中捷運綠線延伸彰化、大坑案，因為彰化市公所對彰化路廊有意見，全案退回整合。交通部長林佳龍表示將派人協調，台中市交通局長葉昭甫說，盼維持原案，也不排除切割處理，先推動延伸大坑段。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 台中捷運綠線延伸段引發路線之爭，交通部退回可行性報告，台中市交通局批評違反程序，更呼籲不要卡建設。交通部長林佳龍今表示，將邀集台中市政府、彰化縣政府、彰化市公所與相關單位協調，希望整合地方意見再排審。

台中市交通局長葉昭甫說，中捷綠線延伸彰化段路線，台中市政府與彰化縣政府原本就有共識，希望能維持原案繼續審查，若彰化市公所堅持新路線，也不排除切割全案，讓往北屯大坑延伸段先完成審查。

交通部表示，交通部13日審查中捷綠線延伸段可行性報告，因為彰化市公所數度陳情，過去提出的建議方案與意見未獲得討論，才將全案退回讓地方整合意見；交通部尊重地方對捷運路廊的意見，希望加速整合推動。

交通部長林佳龍說，他已指示負責捷運業務的次長王國材主持協調會，彰化鐵路高架化計畫10月剛過關，建議將中彰投苗整體交通建設，包含海線雙軌化都納入考量，協助地方提出完善的軌道路網。針對中捷綠線北延大坑段，審查會上較無意見，也將同步研議加速推動。

台中市交通局表示，中捷綠線延伸彰化的路廊，台中市與彰化縣已達成協議，並經過專業審查、地方說明會、送議會同意等程序，才送中央審議，希望全案能依照原計畫繼續推動，以加速進展；如果彰化市公所堅持新路線，可自行提案爭取中央補助，或請彰化縣府納入整體路網規畫。

葉昭甫說，市府也不排除切割延伸彰化與大坑的計畫，由台中市先行推動往北延伸到大坑的工程；全案若切割後，對後續工程發包與機電整合，難度都會提高。