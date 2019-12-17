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一年最高補助6萬元 住宿式服務機構使用者福音

2019-12-17 16:09聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

衛福部辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，住宿式服務機構住民從108年1月起，入住天數累計滿90天以上，且未領有其他政府住宿費用補助即可申請，最高可領取6萬元補助，彰化縣共有4000人符合資格，目前只有3100人申請，還有900人未申請，衛生局籲請尚未申請的住民及家屬，明年2月15日前提出申請。

彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，為紓解住宿式服務機構(老福機構、護理之家、榮民之家、身障機構、兒少機構等)使用者及其家屬的經濟負荷，衛生福利部規畫長照2.0升級計畫中，推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，一年一次以匯款或記名支票直接補助予住民本人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，最高可領取6萬元補助。

108年度補助方案申請已在10月15日開始，彰化縣預估108年度人數約4000人，自108年10月15日起已完成受理申請3100件，其中有7成5的比例均透過機構協助申辦。相關案件正進行審核，審核結果將主動通知申請民眾，截至目前為止已有2900件可望獲得補助並持續增加中。補助款項預計於12月中陸續發放，款項匯入或支票寄出亦將主動通知申請民眾。

為加快彰化縣申請案件受理及審查，衛生局已協調彰化縣住宿式機構協助申辦，機構住民可向入住機構提出申請必備文件，由機構收件後送至本縣長照中心，減少民眾因至長照中心臨櫃辦理而久候或因退補件來回奔波的狀況，另也可自行至彰化縣長照中心申請。

為讓住民皆能順利獲得補助，減輕經濟負擔，彰化縣另又以簡訊及單張宣傳本補助方案，提醒尚未申請的民眾把握時間於109年2月15日前請機構協助申辦或自行至彰化縣長照中心申請。相關訊息可至衛生福利部長照專區-長照2.0-住宿式服務機構使用者補助方案網站（https://1966.gov.tw/LTC/cp-3636- 42415 -201.html）及彰化縣衛生局-為民服務-長照機構專區-住宿式服務機構使用者補助方案申請網站（https://www.chshb.gov.tw/tax onomy/term/315）參閱，或來電洽詢（04-7278503）。

彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，衛生福利部推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，...
彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，衛生福利部推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，一年一次以匯款或記名支票直接補助予住民本人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，最高可領取6萬元補助。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，衛生福利部推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，...
彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，衛生福利部推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，一年一次以匯款或記名支票直接補助予住民本人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，最高可領取6萬元補助。照片／彰化縣政府提供
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衛生局長照

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