一年最高補助6萬元 住宿式服務機構使用者福音

衛福部辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，住宿式服務機構住民從108年1月起，入住天數累計滿90天以上，且未領有其他政府住宿費用補助即可申請，最高可領取6萬元補助，彰化縣共有4000人符合資格，目前只有3100人申請，還有900人未申請，衛生局籲請尚未申請的住民及家屬，明年2月15日前提出申請。

彰化縣衛生局今天舉行記者會指出，為紓解住宿式服務機構(老福機構、護理之家、榮民之家、身障機構、兒少機構等)使用者及其家屬的經濟負荷，衛生福利部規畫長照2.0升級計畫中，推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，一年一次以匯款或記名支票直接補助予住民本人，補助金額按綜合所得稅稅率級距採階梯性補助，最高可領取6萬元補助。

108年度補助方案申請已在10月15日開始，彰化縣預估108年度人數約4000人，自108年10月15日起已完成受理申請3100件，其中有7成5的比例均透過機構協助申辦。相關案件正進行審核，審核結果將主動通知申請民眾，截至目前為止已有2900件可望獲得補助並持續增加中。補助款項預計於12月中陸續發放，款項匯入或支票寄出亦將主動通知申請民眾。

為加快彰化縣申請案件受理及審查，衛生局已協調彰化縣住宿式機構協助申辦，機構住民可向入住機構提出申請必備文件，由機構收件後送至本縣長照中心，減少民眾因至長照中心臨櫃辦理而久候或因退補件來回奔波的狀況，另也可自行至彰化縣長照中心申請。