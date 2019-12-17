親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

警察鎮壓激起學運？印度「反公民法」抗爭的大學大串連

韓國瑜創大選特異案例？網：蔡再次執政將是大災難開始

南投跨年梁赫群邱慧雯主持 鬼鬼和高曼容倒數計時

2019-12-17 15:36聯合報 記者江良誠／南投即時報導

「2020愛在南投星光閃耀」跨年晚會，31日晚間7點將在南投縣立體育場舉行，以2020諧音「愛你愛你」為活動特色，由梁赫群、邱慧雯擔任主持人，邀請台灣小姐高曼容、草屯囝仔、曼暉舞蹈團等南投藝人、歌手演出，縣長林明溱將與縣民一同跨年倒數，歡喜迎接2020的到來。

南投縣副縣長陳正昇今天公布跨年晚會表卡司，第29屆金曲獎流行音樂類最佳新人獎入圍者閻奕格也到場演唱知名歌曲「也可以」，吸引許多民眾圍觀拍照，並一同為跨年晚會舉辦倒數開跑儀式。

今年晚會由南投在地表演團體飛暘樂團、曼暉舞蹈團打頭陣，呈現南投音樂、舞蹈之美，接著年輕世代喜愛的BOXING、草屯囝仔、臭屁嬰仔上場帶動氣氛，歌手RED芮德、Chris、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧也將輪番上陣，壓軸則由全民小天后「鬼鬼」吳映潔與世界美顏小姐才藝第一名的高曼容擔綱倒數演出，與南投縣民一起迎接2020年。

陳正昇說，南投跨年活動每次都邀請知名藝人，吸引許多青年朋友熱情參與，此外，全國海拔最高的「清境跨年晚會」今年同樣會與體育場跨年晚會連線倒數，歡迎大家一起熱鬧迎新年。

閻奕格說，南投氣候怡人，環境幽美，是個非常適合放鬆的地方，跨年活動有許多超強卡司，相信到時候現場氣氛將非常HIGH。跨年晚會將穿插抽獎活動，獎項包括50吋電視、吸塵器、智慧型手機、咖啡機、果汁機、IPHONE手機、超商禮物卡等多項禮品，現場還有南投特色小吃、農特產品、文創商品。

南投縣跨年晚會今天倒數開跑，將由知名歌手、藝人輪番表演，並與清境跨年晚會連線倒數...
南投縣跨年晚會今天倒數開跑，將由知名歌手、藝人輪番表演，並與清境跨年晚會連線倒數計時，迎接2020新年到來。記者江良誠／攝影
分享
入圍金曲獎流行音樂類最佳新人獎的閻奕格（右）今天為跨年晚會暖場，粉絲排隊合照追星...
入圍金曲獎流行音樂類最佳新人獎的閻奕格（右）今天為跨年晚會暖場，粉絲排隊合照追星。記者江良誠／攝影
分享

跨年晚會體育果汁

延伸閱讀

南投跨年好熱鬧 體育場清境日月潭拚場

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量...

高壓水柱搭切削頭通水管 獲國際發明展金獎

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

一年最高補助6萬元 住宿式服務機構使用者福音

2019-12-17 16:09

放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

2019-12-17 14:32

草屯越光米攻陸市場 玄米茶賣新加坡

2019-12-17 14:22

暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52

台中2265億總預算拍板 綠批違法藍駁落跑議員不開會

2019-12-17 13:07

八旬嬤半夜疾行7公里 這顆痣成回家關鍵

2019-12-17 12:21

禁孕婦、未成年人吸電子煙 台中研擬電子煙危害條例

2019-12-17 11:39

交警自製圖文字卡 趁紅燈宣導交安網讚「彰化之光！」

2019-12-17 11:27

熱門文章

「全台最長公路」省道台9線正式退位了！省道台1線取代

2019-12-17 10:22

ECFA明年到期自動失效？ 屏東石斑魚養殖戶心情沉重

2019-12-16 20:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top