南投跨年梁赫群邱慧雯主持 鬼鬼和高曼容倒數計時

「2020愛在南投星光閃耀」跨年晚會，31日晚間7點將在南投縣立體育場舉行，以2020諧音「愛你愛你」為活動特色，由梁赫群、邱慧雯擔任主持人，邀請台灣小姐高曼容、草屯囝仔、曼暉舞蹈團等南投藝人、歌手演出，縣長林明溱將與縣民一同跨年倒數，歡喜迎接2020的到來。

南投縣副縣長陳正昇今天公布跨年晚會表卡司，第29屆金曲獎流行音樂類最佳新人獎入圍者閻奕格也到場演唱知名歌曲「也可以」，吸引許多民眾圍觀拍照，並一同為跨年晚會舉辦倒數開跑儀式。

今年晚會由南投在地表演團體飛暘樂團、曼暉舞蹈團打頭陣，呈現南投音樂、舞蹈之美，接著年輕世代喜愛的BOXING、草屯囝仔、臭屁嬰仔上場帶動氣氛，歌手RED芮德、Chris、潘裕文、閻奕格、曹雅雯、甲子慧也將輪番上陣，壓軸則由全民小天后「鬼鬼」吳映潔與世界美顏小姐才藝第一名的高曼容擔綱倒數演出，與南投縣民一起迎接2020年。

陳正昇說，南投跨年活動每次都邀請知名藝人，吸引許多青年朋友熱情參與，此外，全國海拔最高的「清境跨年晚會」今年同樣會與體育場跨年晚會連線倒數，歡迎大家一起熱鬧迎新年。