放棄台灣燈會之後 迎來2公里長「彰化月影燈季」

彰化縣政府放棄明年的台灣燈會，令很多縣民大呼可惜，不過，縣府決以不同方式彌補，將從12月22日冬至起，舉辦為期50天的彰化燈會「彰化月影燈季」，在彰化縣八卦山大佛前廣場將啟動全長超過2公里的燈區，從冬至下午5時到6時點燈後，每天上午6時到10時開燈，持續展出至109年2月9日元宵節隔日。

彰化縣政府從12月22日冬至起，舉辦「2019歲末活動-卦山歲暮盛典」系列活動，今天在縣府舉辦宣傳記者會，由彰化縣長王惠美等人與會共同為活動宣傳，王惠美說，當天下午3點30分起，在八卦山大佛前廣場還有免費搓湯圓、吃湯圓的享食活動，現場除了500份免費湯圓，打卡還將贈送限量神祕浪漫小禮。

王惠美表示，「2020彰化月影燈季」以「祈願冒險」為主軸，全長超過2公里的燈區，從八卦山牌樓點亮至整條天空步道，在50萬顆LED燈泡照耀下，整個八卦山，宛若一座巨型遊樂園。相傳每年冬至，古代帝王都會祭天感念老天爺一整年的庇佑，同時祈求來年五穀豐收，因此以冬至「祈福、還願」之意，將燈區分為五大故事主題：「星月逐跡」、「祈福仙境」、「祥瑞天宮」、「許願光廊」、「花火天際」，邀請旅人化身為故事主角，展開為期長達50天的舊年還願、新年祈福之旅

此外，冬至當天下午2時到晚間9時45分在彰化縣立體育場也將舉辦「天空音樂祭」大型音樂盛會，有友善環境的惜物市集、還有歡樂一下午的YOYO童樂會、魔術表演等相關活動，還有海盜船、小火車等遊憩設施，夜幕低垂後，天空音樂祭則將迎來超強卡司，邀請丁噹、家家、草屯囝仔、朱俐靜等藝人演出，音樂祭結合公益還有公益摸彩，只要捐贈一張11、12月發票即可得到一張摸彩券，最大獎為50吋電視，捐贈所得將作為公益使用。