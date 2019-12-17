長照機構住宿費用補助 彰縣900人未申請

衛福部推出住宿式服務機構使用者補助方案，彰化縣有4000人符合申請資格，衛生局統計，目前仍有900人未完成申請，衛生局會以傳送電話簡訊或是寄通知單方式通知民眾來申請。

彰化縣衛生局今天舉辦「政府補助，安心養護，長照有溫度」記者會，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯等人，介紹衛福部推出的住宿式服務機構使用者補助方案。

王惠美致詞時說，今年度的補助方案已從10月15日開始申請，縣府協調住宿式機構協助申辦，彰化縣108年度可供申請的約有4000人，目前已有3100人完成申請，補助款項預計會在12月中陸續發放，款項匯入或支票寄出時，也會主動通知申請民眾。

葉彥伯接受中央社記者訪問時說，衛福部在長照2.0升級計畫中，推出住宿式服務機構使用者補助方案，機構住民只要在108年1月起入住天數累計滿90天以上，未領有其他政府住宿費用補助，就可以申請，最高可以領到新台幣6萬元的補助。

葉彥伯表示，依機構床數來估算，全縣有約4000人符合申請資格，但仍有約900人未提出申請，未提申請的原因可能有住的天數仍不夠符合申請資格，或是家屬未接到通知，不知道可以領取補助，他們會以發簡訊的方式或是寄發通知書到戶籍地，希望符合資格的民眾來領取補助。