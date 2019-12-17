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暨大停車收費新制上路 居民抗議反遭網友砲轟

2019-12-17 13:52聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

國立暨南大學校園道路兩旁設有停車格，今年基於校園安全與管理調整臨停收費，未料引發...
國立暨南大學校園道路兩旁設有停車格，今年基於校園安全與管理調整臨停收費，未料引發熱議。圖／本報資料照，暨大提供
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國立暨南國際大學今年修改「車輛管理辦法」，取消設籍大埔里地區4鄉鎮居民免費停車措施，且從10月中旬起實施，有民眾認為校方片面取消地方優惠，上網PO文抗議，未料留言一面倒，不少人嗆「使用者付費」，支持校方收費做法。

暨南大學校園面積達150公頃，校內因擁大片草坪常吸引不少民眾野餐或踏青，甚至拍婚紗照，也曾有偶像劇前來去拍攝取景，草原上馬賽克小白羊模樣俏皮討喜，成為打卡熱點，入冬梅櫻綻、秋夏欒樹開花等美景也都深受民眾喜愛。

為因應絡繹不絕的人車潮，暨大今年修改校內停車相關規定，入校車輛從每次50元改以每小時收費20元，每次最高收費100元；遊覽車載客觀光、婚紗拍攝收500元，同時取消大埔里地區居民、家長、校友等免收停車費的措施，未料惹議。

有民眾不滿暨大取消對地方入校停車優惠，質疑校方當初回饋地方的承諾跳票，因此在臉書社團「埔里人」貼文指出，取消免收停車費對常持券游泳或每天開車去晨走居民很傷，「公家與民搶錢，可惡！」因此上網抗議，也惹網友隔空論戰。

而網路留言一面倒，力挺校方收費且回應「使用者付費」，甚至砲轟「學校欠你的嗎」、「校園維護整理不用錢啊」、「不想付就不要進去」、「其他大學停車也都收費」等；但也有人反嗆認為，能收費的都是不常去暨大的人，因此對停車費無感。

對此，暨大表示，調整校內臨停收費是基於校園安全與管理，因此設立車輛管理系統，並修改相關規定，現階段校內教職員生汽車都須登記繳費，除汽車，後續連機車也將納管；而校內師生均已收費，不分居民、家長或校友也一視同仁辦理。

但也有考量地方或部分使用者需求，針對學校後山居民限制車輛數，按戶登記免收停車費，同時開放大埔里地區民眾、校友及長期出入學校的廠商等有需求者，可以申請汽車通證，每學年酌收通行管理費用500元，以維護停車設備及環境。

國立暨南大學校園道路兩旁設有停車格，今年基於校園安全與管理調整臨停收費，未料引發...
國立暨南大學校園道路兩旁設有停車格，今年基於校園安全與管理調整臨停收費，未料引發熱議。圖／本報資料照
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國立暨南大學今年修改「車輛管理辦法」，有民眾不滿取消大埔里地區4鄉鎮居民免收停車...
國立暨南大學今年修改「車輛管理辦法」，有民眾不滿取消大埔里地區4鄉鎮居民免收停車費措施，上網貼文抗議。圖／擷取自臉書社團「埔里人」
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埔里大埔

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