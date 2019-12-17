台中2265億總預算拍板 綠批違法藍駁落跑議員不開會

台中市議會今天在民進黨議員抗議聲中通過市府109年度總預算，民進黨抗議二讀會未經過依法「逐條宣讀」的程序，程序未完備，三讀又在吵鬧中強度關山。黨團總召李天生表示，拒絕違法預算，將行文內政部解釋，是否加開臨時會補正程序，開臨會前應凍支預算。國民黨團表示，二讀前經政黨協商，昨天會場上僅3位民進黨議員在議場上，高喊多數暴力，議員落跑不開會，還要怪別人！

台中市政府指出，109年度總預算編列2266億569萬3千元，舉債幅度五年來最低，經台中市議會決議刪減8023萬元後，今日三讀通過2265億2546萬3000元。市府尊重議會決議，感謝全體議員支持與鞭策，以維護市民權益為最高原則，市府會努力推行市政，讓台中更美好。

但過程不平靜，市議會進行總預算三讀，會議開始資深議員何敏誠開砲指出，他昨天在議長敲槌前就要求清點人數，但主席沒有採納，今天又用最快的速度通過三讀，不理會民進黨議員要求補正昨天二讀會的法定程序，他說，執政黨太粗暴了，是他從政近30年來僅見！

民進黨江肇國說，這是台中市史上預算最多的一次，議會應該好好審預算，不應草草結束。他認為這是議會沉淪的開始！林德宇也表示，這是議會最黑暗的一天。

國民黨議員林汝洲、張廖乃綸指出，昨天議會進行二讀會，現場有25位國民黨議員，但民進黨只有3位議員在場，議員不在議場討論，程序已完成且合法，不能通過二讀三讀了回頭才要翻案，議員落跑還要怪別人多數暴力，說得過去嗎？陳政顯說，如果通過的議程都要回頭翻案，那會怎麼開下去？！

親民黨議員段緯宇說，他昨天在議場就提起預算的不公不義，但沒有受到各黨派議員的支持。他要告訴議長，每次審預算不在議事廳上說，卻在幾個人在秘室政黨協商就是「無恥下流」的行為啦！他指出今天民進黨就是作秀，朝脆趕快三讀吃飯去！ 現場一片笑聲。