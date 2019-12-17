台灣越光米前進大陸 草屯玄米茶搶攻新加坡市場

南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，是國內至今仍技轉種植「台灣越光米」的鄉鎮，而當地農會積極開展台灣好米市場，串連公所共同行銷，昨啟動海外拓銷模式，首批封櫃16公噸台灣越光米運往中國大陸，並以苦茶油、玄米奶茶和綠茶等搶攻新加坡。

草屯農會指出，草屯鎮水質好、土壤優沃孕育豐富且優質的農產，其中以水稻種植為大宗，而鎮內水稻種植面積逾2000公頃，6年多前開始與農民契作「台灣越光米」台農77號，現契作面積約100公頃，多集中在北勢里的烏溪畔。

而由農委會農業試驗所研發技轉的「台灣越光米」稻種，農會則輔導農民選秧播種、生產履歷管理等措施，不僅建立良好的契作生產模式，更透過各式行銷通路販售在地優質農特產品，盼幫助地方農友，也帶動米食文化的發展。

經積極對外接觸，且放眼國際通路，草屯農會今年更成功前進中國大陸和新加坡市場，昨在草屯南埔碾米廠辦理外銷封櫃啟程典禮，將16公噸台灣越光米運往中國大陸浙江省，且將今年才上市的玄米系列茶品封櫃送往新加坡，讓台灣農產走向國際。

草屯農會理事長陳文忠說，草屯農會玄米奶茶、玄米油切綠茶係由台灣米做成的茶飲風味和口感特殊，深得新加坡HAO Mart Pte Ltd陳錦榮總裁喜愛，與會內的苦茶油同時引進其所經營的HAO連鎖超市，並設置「台灣農產食品專區」販售。