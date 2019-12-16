多家知名食品公司汙泥遭違法傾倒 還排到灌溉溝渠

彰化檢方近月除了查出上市食品業者卜蜂公司南投肉品加工廠因產出大量食品加工汙泥，管理人員與清運、再利用業者勾結規避環保機關稽查、管制廢棄物流向，再從中清查包括愛之味、義美、味王、富味鄉以及專做麥當勞雞塊的碁富食品產製食品加工都有由不法清運公司違法傾倒的狀況，但目前檢方尚無證據顯示其他食品公司知情清運業者違法行為。

食品業者產生的「食品加工汙泥」屬於得再利用之事業廢棄物，彰化檢方調查發現，彰化芳苑鄉福茂公司、大城鄉方圓公司，以及台南柳營區欣農好肥料公司卻將食品業者所交付處理的食品加工汙泥，未做任何處置，透過環保掮客交清運業者隨意棄置。

不法業者棄置汙泥地點包含彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉及台南市柳營區等共計11處，欣農好公司甚至竟抽取地下水將汙泥直接從灌溉溝渠沖入河川，汙泥總計1萬955.46公噸，嚴重危害環境。

經了解，食品汙泥大都以再利用作為肥料最多，但市場上對於添加食品加工汙泥的有機肥料需求有限，目前的廢棄物處理費用高昂，3家違法食品汙泥再利用公司規模並不大，卻選擇超收可以負荷的處理量。

環保局過去抓到違法傾倒廢棄物的行為人，常因沒有資力清除，造成後續處理困難，彰化環保局長江培根說，案件已進入司法程序，廢棄物清理法採刑事優先，目前還未對業者未開罰，至於其他食品公司因在外縣市，已請環保署協調各縣市環保局了解，依廢清法第30條規定事業委託清理廢棄物，未盡相當注意義務者，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任，目前也協調食品大廠協助清理。