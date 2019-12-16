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偏鄉生研究殺蟻超克難 陳吉仲送百萬大紅包助力

2019-12-16 17:57聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣國姓鄉北梅國中學生以壓力鍋、烘碗機等克難設備研究發現，近年肆虐台灣的疣胸琉璃蟻可透過「蟲生真菌」寄生蟻體致死，並交叉感染消滅蟻群，傑出研究成果令各界關注；農委會主委陳吉仲今到校表揚，且送上百萬大紅包助研究。

北梅國中國中校長張文嘉提到，偏鄉校除硬體設施缺，師資專業也難免不足，還好很幸運有彰師大團隊輔導學生實驗，奠定科學基礎，縣科展聯5年奪冠，且3年入選全國科展，其中困擾大眾的福壽螺、小黑蚊、椿象等都是研究防治的對象。

而今年則因疣胸琉璃蟻近年入侵鄉內住家及校園，影響地方甚鉅，學生蕭仲凱、周雋宸和蕭仁豪盼改善，想找到驅趕解方而投入觀察，意外發現部分死亡的疣胸琉璃蟻身上竟長菌，便取菌培養研究，確認寄生真菌（仙女棒菌）是致死關鍵。

北梅團隊今年也以「蟲生真菌」殺蟻在全國中小學科展奪冠，將代表台灣參加國際科展，且盼能開發成生物農藥；唯因研究過程克難，使用逾30年的顯微鏡，還以家用壓力鍋充當高壓滅菌鍋、烘碗機當無菌操作台，簡陋設備引發各界關注。

立法委員蔡培慧因此通報農委會，陳吉仲獲知學校研究成果及困境，今專程前往表揚，更送上百萬元大紅包；他表示，北梅孩子基於想驅趕螞蟻的初衷下，就地取材用簡陋設備找出蟲生真菌對消滅疣胸琉璃蟻有成效，讓防治多了方法及方向

陳吉仲說，明年將透過農委過科技農業預算提撥100萬元給北梅國中，供校方進行研究設備改善，也支援校內師生團隊持續進行農業相關研究計畫；學生蕭仲凱、周雋宸和蕭仁豪獲表揚後則表示，非常開心努力的成果被看見，未來會再接再厲。

南投縣國姓鄉北梅國中學生蕭仲凱（左起）、周雋宸和蕭仁豪以「蟲生真菌」殺疣胸琉璃蟻...
南投縣國姓鄉北梅國中學生蕭仲凱（左起）、周雋宸和蕭仁豪以「蟲生真菌」殺疣胸琉璃蟻研究，在今年的全國中小學科展奪冠。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「寄生真菌」殺蟻，但研究設備簡陋，引發外界關注。記...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「寄生真菌」殺蟻，但研究設備簡陋，引發外界關注。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿家用壓力鍋充當高...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿家用壓力鍋充當高壓滅菌鍋。圖／本報資料照
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南投縣國姓北梅國中學生研究「蟲生真菌」殺蟻，成果傑出，農委會主委陳吉仲（左2）今...
南投縣國姓北梅國中學生研究「蟲生真菌」殺蟻，成果傑出，農委會主委陳吉仲（左2）今表揚，允撥百萬助研究。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿烘碗機當無菌操作...
南投縣國姓鄉北梅國中學生研究以「蟲生真菌」殺蟻，但實驗器材缺，拿烘碗機當無菌操作台。圖／本報資料照
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南投縣國姓北梅國中師生研究「蟲生真菌」殺蟻，成果傑出，農委會主委陳吉仲（左4）今...
南投縣國姓北梅國中師生研究「蟲生真菌」殺蟻，成果傑出，農委會主委陳吉仲（左4）今表揚，允撥百萬助研究。記者賴香珊／攝影
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陳吉仲農委會紅包

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