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台中明年總預算2266億 民進黨批多330億債留子孫

2019-12-16 17:44聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府109年度總預算，規模為2266億569萬3千元創新高，以教育科學文化與社會福利經費支出最大宗。市議會今進行二讀，歲入預算照委員會審查意見刪除1308萬修正通過，歲出照委員會審查意見刪除5023萬修正通過，另統刪3000萬元，項目由市府自行調整，明天逕付三讀。

社會福利支出較今年度增加60.15億元，成長33.40%，主要項目為65歲以上老人健保費補助、長照10年計畫、老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助、假牙裝置補助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、弱勢家庭育兒津貼、托育公共及準公共化服務、生育暨到宅坐月子津貼及服務、公設民營托嬰中心、托育資源中心暨親子館等。

其次是經濟發展支出，較今年度增加54.48億元，成長31.64%，主要項目為西屯區市政路延伸用地費、台74號大里及霧峰區匝道及平面工程（含用地費）、太平區市民大道(振文路)用地費、北屯區東光路計畫道路開闢、溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路、華南路銜接特三號（向上路）道路、清水車站人行跨站天橋建置、公車雙十吃到飽、iBike前30分鐘免費補貼、捷運烏日文心北屯線建設計畫、提撥捷運公司資本額、捷運G8站土地開發共構建造費、各捷運站土地開發基地共構工程、捷運藍線綜合規劃等。

為符合區域均衡發展，除原先規劃的5,000戶社會住宅外，市府也在需求度高的西屯區，新增一處社會住宅國安段基地，並分3期興辦，第1期將興建500戶，明年預算中也已編列相對應經費。

109年台中市總預算及附屬單位預算案，16日在二讀會中小幅度刪減過關，民進黨團譴責，在國民黨多數暴力，以及議事程序不夠完善之下，造成遺憾的結局，藍軍一意孤行，強勢運作的做法，將會「債留子孫」，民進黨團已經善盡為市民把關的責任。

民進黨團總召李天生說明，綠營人數不足，在各委員會沒有擁有多數，無法有效把關，民進黨議員爭取保留大會發言權，希望在大會審查時設法翻案，不過由於議會取消聯席審查議程，預算案直接交付二讀，在二讀會中，民進黨議員踴躍發言近3小時，仔細挑出各局處不當編列的預算，公諸社會大眾知曉，希望獲得各界認同支持，不過仍由於沒有額數優勢，留下遺憾。

109年台中市總預算及附屬單位預算案，16日在二讀會中小幅度刪減過關，民進黨團譴責，在國民黨多數暴力，以及議事程序不夠完善之下，造成遺憾的結局，藍軍一意孤行，強勢運作的做法，將會「債留子孫」，民進黨團已經善盡為市民把關的責任。

國民黨團聲明，議會有六個委員會分批審查市府各單位預算後送大會討論，各委員會中有各黨派議員嚴格審查預算，預算要砍要刪，民進黨議員在各委員會都有機會著墨，各委員會審查之後，共刪市府本預算5023萬元，大會經過討論予以尊重，最後按委員會刪市府本預算5023萬元。

台中市政府總預算輕騎過關，市府局處首長鬆一口氣，交通局長葉昭甫（左）向國民黨議員...
台中市政府總預算輕騎過關，市府局處首長鬆一口氣，交通局長葉昭甫（左）向國民黨議員賴順仁（左二）握手道謝。記者陳秋雲／攝影
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民進黨台中市議員何敏誠抗議審預算沒有讓議員有充分表達的時間，要退席抗議。記者陳秋...
民進黨台中市議員何敏誠抗議審預算沒有讓議員有充分表達的時間，要退席抗議。記者陳秋雲／攝影
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台中市民進黨

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