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還沒跳舞光氣勢就要贏 游月說舞蹈團縣內賽抱回21獎項

2019-12-16 17:05聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

游月說舞蹈學院在老師游月說經營下，至今41年，她帶領旗下的老師指導學生參加全國比賽，多次奪得全國特優第一名及教育部曾頒發最佳編舞獎，今年她再度帶領學生參加108學年度全國學生舞蹈初賽，在兒童創作舞、現代舞、古典舞、民俗舞等項目中，奪得「10金6銀5銅」的佳績，共抱回21個獎項，明年初要參加全國總決賽。

「就算只在校內社團練習，也能參加比賽！」游月說表示，她認為任何孩子都能學舞，也都能參加比賽，並不是一定要特別參加舞蹈班，才能站上比賽舞台。她教導彰化縣僑信國小舞蹈社團的學生，雖然這些學生沒有任何舞蹈基礎，也都只能利用早自習和午休時間練習，但因為孩子的堅持，家長和學校的全力支持，即使暑假和假日也都願意加強練習和排演，終於也順利獲獎，讓學生有了很大的信心。

僑信國小校長黃榮森說，游月說對學生盡心盡力，陪著孩子練習，為孩子設計造型，看到孩子有了美麗的身段和舞姿，讓他非常感動。游月說表示，參加比賽，能讓孩子培養上台的膽量和勇氣，為孩子打造美麗的造型，「就算我們還沒跳，站上去就第一名」，光是氣勢就要贏。

這次比賽，古典舞、民俗舞、現代舞都拿回優等第一名，游月說表示，每首舞雖然都只有短短的8到10分鐘，但為了讓學生有自信展現，比賽前的練習是淚水交織著汗水，學生終於可以跟著節奏，展現舞姿和身段，在現代舞中每個人要互相配合，搭配節奏換裝、排隊型，展現團隊合作的精神。學生都說，練習很辛苦，但得獎很開心。

游月說舞蹈學院參加108學年度全國學生舞蹈初賽抱回21個獎項，明年將挑戰總決賽。...
游月說舞蹈學院參加108學年度全國學生舞蹈初賽抱回21個獎項，明年將挑戰總決賽。圖／員林市公所提供
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游月說舞蹈學院學生在民俗舞、古典舞、現代舞都抱回優等第一名佳績。記者凌筠婷／攝影
游月說舞蹈學院學生在民俗舞、古典舞、現代舞都抱回優等第一名佳績。記者凌筠婷／攝影
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現代舞教育部

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