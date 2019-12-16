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郝龍斌訪中市議會 呼籲地方救公投還權於民

2019-12-16 13:10中央社 台中16日電

國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會國民黨團，建議提案修訂「台中市公民投票自治條例」，要求公投綁大選，還權於民、減少成本，呼籲不分藍綠一起推動。

郝龍斌、羅智強今天前往台中市議會，先拜訪正、副議長後，接著在國民黨團召開記者會，呼籲中市國民黨議員可在議會提案，修改「台中市公民投票自治條例」。

郝龍斌指出，民進黨在九合一選舉敗選，不檢討執政失敗，卻歸咎是因公投綁大選造成，竟修法將公投大選脫鉤，希望透過地方議會修改公投自治條例，把公投大選綁在一起。

他說，台北市議會已適度修正公投自治條例，現遊說各縣市議會都能夠修正，從地方包圍中央，中央拆公投，剝奪直接民權，希望透過地方修法，把直接民權還給地方民眾。

羅智強表示，公投綁大選，通過的公投案被民進黨政府當成垃圾，棄置一旁，後來又修法讓公投與大選脫鉤，為還權於民，爭取地方自治條例中增加大選綁公投，也可減少成本，有時效的議案可透過公投表達。

郝龍斌呼籲，「中央拆公投，地方救公投」不只是國民黨參選人，所有參選立委的參選人都應超越藍綠，也可以在地方推動，尊重地方自治權。

台中市議員李中、黃馨慧允諾，中市議會國民黨團將研議提案修改台中市公民自治條例，由地方救公投，讓台中市民擁有完整的公民權。

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