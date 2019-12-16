親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

台中10大伴手禮揭曉 這家禮盒3冠王

2019-12-16 14:18聯合晚報 記者黃寅／台中報導

台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。 圖...
台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。 圖／台中市政府提供
分享

台中市政府評選今年十大伴手禮，黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲得首獎。台中市長盧秀燕指出，春節是一年當中最重要，也是送禮最大宗的節日，市府把票選活動從往年的9月調整至12月辦理，所有伴手禮均經專業評選及民眾票選產生，保證送的人與收的人都滿意。

票選活動有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後票選出7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。

食品類有黑沃黑旋風冰淇淋禮盒、六月初一8結蛋捲、豬寶妹手感烘焙坊玉帶鳳凰捲-遊台中黃金走廊篇、鴻鼎菓子公司鳳凰酥、彩色寧菠公司嚐腸禮、日珍香御品屋麻芋南棗核桃糕、歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組。非食品類有丹晴皂來好運站集霧心禪禮盒、藝術家面膜、沁木手作工作室木之禮讚-台中美築。

現場人氣獎為黑沃黑旋風冰淇淋禮盒、歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組。網路人氣獎是黑旋風冰淇淋禮盒、阿聰師流心小芋仔。

盧秀燕說，為促進台中經濟發展，市府規畫台中購物節創造25億元商機，台中耶誕夢想世界正在舉辦，已掀起迪士尼旋風，台中爭取舉辦2020年台灣燈會，也是為了提振經濟，12月21日副展區文心森林公園即將點燈，明年2月8日主展區在后里花博園區登場，預期都將吸引大量國內外觀光客到台中，歡迎把台中市絕佳的伴手禮帶回家。

伴手禮冰淇淋台中市盧秀燕台灣燈會迪士尼花博

延伸閱讀

台中財務六都最差？前後市長互打

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

東豐快速道加速環評不用兩年 盧秀燕：拚任內動...

盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財...

相關新聞

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

影／中部首輛！聯聚建設捐加護型救護車給童綜合醫院

2019-12-16 12:14

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

田地上野餐 親子體驗焢窯樂

2019-12-16 00:02

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

2019-12-15 23:46

千人薩克斯風 吹響台灣燈會

2019-12-15 23:38

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41

林智堅以自己當選竹市長例子 勉莊競程也能選上立委

2019-12-15 18:36

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

東豐快速道加速環評不用兩年 盧秀燕：拚任內動工

2019-12-15 17:21

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

田間千人爌窯 小朋友玩泥巴好開心

2019-12-15 13:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

被綠營稱「閨密小妹」 高市文化局機要接觀光局主秘挨批

2019-12-16 14:34

選將搶進潮州 黃國昌：屏東不是周家的也不是蘇家的

2019-12-15 19:27

陳菊助選 請大家讓「恰北北」的邱議瑩續留立法院

2019-12-15 20:29

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

左翼聯盟高雄橋頭拉起大幅布條 複刻40年前橋頭事件

2019-12-16 11:27

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

2019-12-15 23:46

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

韓國瑜體驗眷村文化 在黃埔新村獲民眾熱烈歡迎

2019-12-15 17:34

公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

藍綠潮州鎮交鋒 蘇震清、周佳琪各畫願景藍圖

2019-12-15 19:08

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top