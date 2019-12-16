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影／中部首輛！聯聚建設捐加護型救護車給童綜合醫院

2019-12-16 12:14聯合報 記者游振昇／台中即時報導

聯聚建設捐贈童綜合醫院一輛加護型救護車，童綜合醫院今天舉辦「聯聚建設捐贈童綜合醫院救護車 捐贈典禮」活動，童醫院表示，這是中部地區首輛如此高規格配備的救護車，有多功能生理監視電擊器，擔架上配置原廠設備平台(Ferno 274)和氧氣瓶固定座Ferno O2 Cylinder Holder，讓病患於轉院移動時，獲得最安全的醫療照顧。

聯聚建設總經理王于娟今天到場代表捐贈，立法院副院長蔡其昌觀禮見證，聯聚建設獲知童綜合醫院需添置一台加護型救護車，主動做愛心，捐出167萬8千元購買救護車，經原廠於境外裝配完成，12月通過主管機關核可後正式啟用。

童綜合醫院為了讓緊急救援更加即時，加護型救護車裝備特別採購軍用高規格的ZOLL多功能生理監視電擊器(“ZOLL” X-Series)，此電擊器不僅防水防摔，同時結合多項功能，如人工去顫、半自動操作（AED）、心電監測、CPR 監測、經皮心律節律、非侵入性血壓監測、溫度監測、血氧濃度監測、呼吸監測、侵入性血壓監測、12導程心電圖。

童醫院是中部地區救護車第一輛有如此高規配備的車輛，救護車上擔架升級為進口可折疊式(Ferno 93H)，並於擔架上配置原廠設備平台(Ferno 274)和氧氣瓶固定座Ferno O2 Cylinder Holder，讓病患於轉院移動時，獲得最安全的醫療照顧。

蔡其昌表示，台灣需要更多像聯聚建設一樣行善的優質企業，才能灌注社會更多良善風氣，救命要與時間賽跑，救護車是最必要的醫療設備。感謝聯聚建設捐贈此加護型救護車，造福海線地區民眾，愛心廣被於全國公益活動，相信童綜合醫院更是如虎添翼，可以挽救更多生命。

王于娟表示，聯聚秉持以人為本、永續經營及社會責任之使命，希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會的每一個角落，幫助需要幫助的人。

童綜合醫院執行副院長童敏哲指出，很感謝聯聚建設的義行善舉，慷慨捐出善款來購置加護型救護車，醫院也將秉持著企業的善心善念，讓救護車在醫療救援、院際轉診及支援公益活動等方面都能發揮最大的功能，讓海線地區的民眾都感受到聯聚建設熱心公益的善行。

聯聚建設今天捐一輛加護型救護車給童綜合醫院。圖／童醫院提供
聯聚建設今天捐一輛加護型救護車給童綜合醫院。圖／童醫院提供
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聯聚建設今天捐一輛加護型救護車給童綜合醫院。圖／童醫院提供
聯聚建設今天捐一輛加護型救護車給童綜合醫院。圖／童醫院提供
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