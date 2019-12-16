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台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市政府評選出今年的十大伴手禮，黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲得首獎。市長盧秀燕昨頒獎時指出，春節是一年當中最重要也是送禮最大宗的節日，因此市府把票選活動從往年的9月調整至今年的12月辦理，而且所有伴手禮均經專業評選及民眾票選產生，「保證送的人、收的人都滿意！」。

票選活動有178家店家報名參加，經評審團選出100家入圍店家，最後票選出7家食品類伴手禮及3家非食品類伴手禮。

食品類有黑沃黑旋風冰淇淋禮盒、六月初一8結蛋捲、豬寶妹手感烘焙坊玉帶鳳凰捲-遊台中黃金走廊篇、鴻鼎菓子公司鳳凰酥、彩色寧菠公司嚐腸禮、日珍香御品屋麻芋南棗核桃糕、歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組；非食品類有丹晴皂來好運站集霧心禪禮盒、藝術家面膜、沁木手作工作室木之禮讚-台中美築。

現場人氣獎為黑沃黑旋風冰淇淋禮盒、歐客佬陪你遊台中掛耳咖啡旅人組；網路人氣獎則是黑旋風冰淇淋禮盒、阿聰師流心小芋仔。

盧秀燕說，為促進台中經濟發展，市府規劃的台中購物節創造了25億元商機，台中耶誕夢想世界正在舉辦，已掀起迪士尼旋風，而台中爭取舉辦2020台灣燈會，也是為了提振經濟，21日副展區文心森林公園即將點燈，明年2月8日主展區則在后里花博園區登場，預期都將吸引大量國內外觀光客到台中，歡迎把台中市絕佳的伴手禮帶回家。

台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。圖／...
台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。圖／台中市政府提供
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台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。圖／...
台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（中）保證送的人、收的人都滿意。圖／台中市政府提供
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台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（左四）保證送的人、收的人都滿意。圖...
台中市政府評選出今年的十大伴手禮，市長盧秀燕（左四）保證送的人、收的人都滿意。圖／台中市政府提供
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