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捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56聯合報 記者陳秋雲／即時報導

交通部12月13日召開台中市政所報「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」第2次審查會議，結論認為延伸到彰化縣路段部分「地方仍有不同意見」決議退請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所協調整合後再報。

台中捷運綠線預計明年底通車營運，延伸到大坑、彰化計畫提交通部審查被退回。

市府交通局指出，捷運綠線延伸線可行性研究早在101年已啟動，路線方案是經兩縣市充分評估後所定案的，卻在計畫核定前的最關鍵時刻遭「突襲」感到相當遺憾，但仍會持續推動與溝通。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，13日的審查會議很不尋常。交通部過去的審查均由提案單位出席說明，這次卻破例邀請了非提案的彰化市公所列席，審查過程中主席不斷詢問彰化市公所的意見，不顧市府與縣府代表的看法「令人不解。」

交通局指出，台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫，13日由交通部召開委員會審查，由次長丶前台中市建設局長黃玉霖主持，罕見地由彰化市長在會議中簡報全新的路線方案，未經嚴謹評估且非經正式提報，結果竟成為捷運綠線延伸線計畫被退件的理由。

葉昭甫說，全國各地方政府提送捷運路線，都須依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」的規定來撰寫可行性計畫書，是很嚴謹的審查過程，不應該是像當天僅拿出幾張路線圖就想申請幾百億的捷運計畫。

台中市府表示「此計畫從103年提送審查至今，雙邊辛苦努力了這麼久，審查結果實在難以接受!」不過仍期盼中央與地方攜手合作、共同努力，讓捷運建設能夠解決中彰地區的交通瓶頸，並帶動中彰生活圈的整體發展。

台中捷運綠線延伸到彰化案，13日朝交通部退回研議。圖／台中市政府交通局提供
台中捷運綠線延伸到彰化案，13日朝交通部退回研議。圖／台中市政府交通局提供
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